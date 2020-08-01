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В Алтайском крае воссоздали деревянную часовню у Змеевского ключа

, ИА "Амител"
Работы провели на средства Министерства науки и высшего образования России
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Студенты исторического факультета АлтГПУ воссоздали деревянную часовню прошлого века в Колывани рядом со Змеевским ключом.

"Мастера Колыванского камнерезного завода изготовили металлический каркас и обшили его деревом, участники экспедиции покрасили воссозданную часовню, — уточняет пресс-служба регионального правительства. — Меньше месяца понадобилось для того, чтобы воссоздать часовню, в которой 31 июля состоялся первый молебен".

Работы прошли в рамках проекта профессора АлтГПУ Ольги Труевцевой "Родники нашей памяти".  Отряду экспедиции предстоит посетить еще несколько источников, исследовать и очистить их, а также записать и опубликовать легенды и истории, связанные с этими объектами.

Проект "Родники нашей памяти" в марте 2020 года вошел в число победителей конкурса проектов в сфере патриотического воспитания молодежи. Идею профессора АлтГПУ Ольги Труевцовой поддержали грантом в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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