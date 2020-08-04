"Мы отсталые". Зачем федералы скупают алтайские земли и кому от этого хорошо

Дешевая земля Алтайского края привлекает крупные компании из других субъектов страны. В регион активно заходит бизнес из Ставрополя, Краснодара, Астрахани, Москвы и других территорий России. Приезжие скупают хозяйства разорившихся фермеров, вкладывают в производство, модернизацию и в итоге получают дешевую продукцию. Алтайские аграрии вздыхают, но ничего поделать не могут. Да и не считают нужным. По их мнению, скупка и аренда земли в регионе – это естественный и логичный процесс. Однако некоторые эксперты опасаются, что в результате такой экспансии земля станет мертвой.

"Южная" экспансия

Еще в начале 2000-х годов московская компания "Доминанта" приобрела Черемновский сахарный завод – единственный производитель сахара за Уралом. Сейчас компания обрабатывает 55 тыс. га, из которых 17 тыс. занимает сахарная свекла.

Но активно скупать и брать в аренду* алтайские земли бизнесмены из других регионов начали около пяти лет назад. В 2017 году компания "Приоритет Агро", зарегистрированная в Краснодаре, приобрела более 20 тыс. гектаров земли в Курьинском районе. Холдинг выращивает ячмень, пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сою, рапс и гречиху.

В 2018 году на Алтай пришла русско-немецкая группа "ЭкоНива". По информации сайта холдинга на 1 июля 2020 года, он "подчинил" более 600 тыс. гектаров земли в крае. Буквально на днях, 27 июля 2020 года, президент "ЭкоНивы" Штефан Дюрр встречался с губернатором Виктором Томенко и обсудил строительство на территории Тальменского района животноводческого комплекса на шесть тысяч коров. Дюрр планирует, что комплекс заработает уже в конце 2020 года.

Алтайские аграрии объясняют: земля на юге страны уже давно "распилена" между компаниями, хозяйствами, холдингами, а в Сибири ее "бери не хочу", да и цены здесь в несколько раз ниже, чем на Кубани или в Поволжье. И продолжают падать. В этом году из-за засухи многие предприниматели также спешат продать земли.

"В Алтайском крае местных фермеров скоро не останется. Проблема в том, что на юге используется каждый сантиметр земли, и порой идет настоящая война за площади. Алтайский край еще не обуздан, мы "отсталые". У нас много хозяйств, которые уже на стадии банкротства или все в кредитах. И если урожай сгорел, как в этом году, отдавать долги просто нечем. Хозяйства можно купить по дешевке", – рассказывает фермер Василий из Курьинского района.

Еще одна причина, по которой регион привлекает инвесторов, это соседство с Казахстаном. Предприниматели этой страны в больших количествах закупают продукцию у алтайских крестьян. Из-за этого цена на зерно в крае сейчас выше, чем, например, в европейской части России.

"Казахстан закупает колоссальные объемы пшеницы в Сибири. В прошлом году только из Алтайского края вывезли около 1 млн тонн зерна. Несколько лет назад на Кубани зерно стоило 12 рублей за кг, а у нас – 6 рублей за кг. Было очень несправедливо. Теперь цены стали одинаковыми. Казахстан дает интересные предложения, и это привлекает фермеров", – говорит Василий.

С другой стороны, по его словам, ряд компаний используют сельское хозяйство как прикрытие, способ получить дешевые деньги и вложить их в другие отрасли.

"На землю дают очень хорошие кредиты. Иногда главная цель – получить займы, которые можно направить в другие сферы, на свои нужды", – поясняет фермер.

Другая экономика, другая прибыль

Алтайский край интересен и крупным торговым федеральным сетям. Эксперты говорят, что их модель работы за последние годы изменилась, и теперь они действуют не по принципу "купили – продали", а, скорее, "вырастили – изготовили – продали". Это позволяет быть независимыми от импортных производителей, привлекать покупателей интересными продуктами.

Одной из первых крупных компаний, внедривших эту схему на алтайских землях, стала "КДВ Групп". Ей принадлежит сеть супермаркетов "Ярче". В 2012 году организация купила земли в Суетском районе, а в конце 2014 года построила маслозавод. За восемь лет предприятие тихо, незаметно и "скромно" приобрело земли и предприятия в Благовещенском районе ("КДВ Леньковский"), Родинском (ООО "Родинский"), а также в Баевском, Панкрушихинском и Павловском районах. "КДВ Групп" производит продукцию, чтобы поставлять ее в собственную сеть – "Ярче". Это снеки, кондитерские изделия, макаронная продукция и так далее.

По словам руководителя агентства недвижимости "Ключ риэлт" Константина Никитеева, такую же модель работы, как у "Ярче", начала применять краснодарская сеть супермаркетов "Магнит". Компания покупала хозяйства, строила теплицы, фермы. В некоторых регионах России (в том числе, по неподтвержденным данным, в Алтайском крае) ретейлер инвестирует в предприятия по разведению кроликов и индеек. Эти компании аффилированы с сетью либо юридически с ней вообще никак не связаны, говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ риэлт" Константин Никитеев.

"Такие предприятия – это подсобное хозяйство, но в промышленных масштабах. Торговая сеть заходит с деньгами, покупает новую технику, новое оборудование. Получается дочерняя фирма, которая приносит прибыль. Собственное производство для сетей – это гарантия покупательного спроса", – говорит Константин Никитеев.

По мнению федеральных экспертов, не только у "Ярче" и "Магнита", но и других продуктовых сетей станы в ближайшие годы появится собственное производство. Пандемия и кризис показали: покупательный спрос изменился, и продажи более дешевых продуктов выросли. Чтобы обеспечить полки недорогой молочной, мясной, макаронной продукцией, у компании должны быть собственные фермы, пашни, теплицы, заводы. Причем – в каждом федеральном округе.

Появление подобных хозяйств – плюс для Алтайского края, считает генеральный директор ТД "Алтан" Валерий Покорняк. По его мнению, это может дать толчок для развития сел, а также пополнит бюджет районов и региона.

"Земля в Алтайском крае дешевая. Ее не сравнить с Новосибирской областью, Краснодарским краем. Наша земля недооценена, ценность низкая, качество и урожайность низкие. И цена из-за этого невысокая. Если начнут заходить инвесторы, которые будут брать землю в аренду или выкупать и смогут поднять в два-три раза урожайность, польза будет для всех. В бюджете станет больше денег, новые рабочие места. Например, мы ("Поспелихинская макаронная фабрика", входящая в состав ТД "Алтан", – прим. ред.) обеспечиваем 60% бюджета Поспелихинского района. Если в каждом районе будет такое же предприятие, как наше, все выиграют. Поэтому любые инвестиции – китайские, вьетнамские, "магнитовские", "ярчевские", да хоть марсовские, – хорошо. Это шутка, но в ней доля правды", – говорит Валерий Покорняк.

Он отмечает, что сейчас алтайские фермеры работают с низким КПД. Они мало того что используют дешевые культуры, редко применяют биодобавки, качественную и безопасную агрохимию, так еще и не занимаются переработкой. Им проще продать зерно в Казахстан, чем что-то из него произвести. У агрохолдигов другие цели, экономка, планы.

"Крупные компании часто идут в глубокую переработку, строят элеваторы, мельницы, производство. Одно дело продать пшеницу за 15 руб./кг, другое – макароны по 30 руб./кг или печенье по 70 руб./кг. Чем глубже переработка, тем больше прибыль", – говорит Валерий Покорняк.

Это рынок, детка

Аграрии региона также уверены: для Алтайского края появление крупных холдингов – это плюс. И предприниматели, которые твердо стоят на ногах, от экспансии никак не пострадают.

Самое главное в этом случае – не допустить рейдерских захватов, говорит председатель Союза (крестьянских) фермерских формирований Алтайского края Александр Балаков. Он опасается, что они могут начаться, когда свободной земли больше не останется.

"Если у фермера есть 50 гектаров, не все из них могут ему принадлежать. Например, часть территории – паи – находится во владении у сельских жителей, других предпринимателей. Если придет какая-то сторонняя компания и предложит большие деньги за эти земли, крестьянин может остаться с техникой, недвижимостью, скотом, но без земли", – рассказал amic.ru председатель Союза (крестьянских) фермерских формирований Алтайского края Александр Балаков.

Уже сейчас алтайские предприниматели замечают: на рынке происходят сделки купли-продажи, чистота которых вызывает у экспертов вопросы.

"Бизнесмены из Новосибирска покупают земли в Алтайском крае, но делают это не совсем законно: по договорам дарения. То есть наши фермеры по документам не продают, а дарят свой бизнес. Как налоговая и администрация пропускает – неизвестно", – говорит руководитель АПК "Ануйское" Владимир Никифоров.

Противостоять таким захватам алтайские фермеры могут только сообща, считает Александр Балаков. По его мнению, мелким компаниям региона давно предлагают объединяться в кооперативы. Однако пока аграрии предпочитают работать поодиночке – они не готовы с кем-то делить свой бизнес. И именно эта "гордость" может их погубить.

Впрочем, сейчас предприниматели края сообща выступают против инвесторов из Китая. Риелтор Константин Никитеев говорит, что за последние годы выросло число запросов со стороны Поднебесной. Бизнесмены из Китая готовы массово скупать алтайские угодья. Но фермеры категорически отказываются от таких сделок, объясняя это тем, что китайцы просто уничтожают землю.

"В прошлом году был запрос от китайского бизнеса на покупку сельхозземель в Алтайском крае. Однако агросообщество восприняло это в штыки и не захотело продавать. Возможно, они видят, что происходило на Дальнем Востоке: китайцы зашли, начали вести сельское хозяйство, а после них осталась пустыня, мертвая земля, которая вообще ничего не родит. Мы провели несколько переговоров, но когда фермеры узнали, что покупатель связан с китайскими инвесторами, они были категорически против", – говорит Константин Никитеев.

Эксперты уверены, что "бойкот" этот вечным не будет. Когда-нибудь, кто-нибудь из региональных аграриев сдастся первым и продаст бизнес китайцам. Алтайские фермеры открыто заявляют: из-за неурожая, который "смешался" с пандемией и экономическим кризисом, в этом и следующем году многие компании навсегда уйдут с рынка. Уже сейчас в регионе продается около 30 хозяйств, и есть вероятность, что их число будет расти. А потому неизвестно, кому достанется их земля, кто будет "делить" рынок, компании каких регионов (или стран) зайдут на Алтай, и чем все это обернется.

Власти Алтайского края не видят причин приостанавливать "экспансию". Главное, чтобы земля работала, а люди получали зарплату и хорошую продукцию. "Это не хорошо и не плохо, это рынок. Важно, чтобы эта земля приносила пользу, возделывалась, там работали люди. Кто будет платить налоги в бюджеты всех уровней – большой разницы нет, нужно, чтобы земля не пустовала, а приносила пользу, создавала рабочие места", – считает заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Юрий Матвейко.

*В 2002 году в Алтайском крае ввели мораторий (запрет) на продажу сельхозземель под строительство сельхозобъектов. Их можно только взять в долгосрочную аренду на 49 лет.