"Хочешь развиваться, а не можешь". Фермеры Алтая боятся банкротств и продают хозяйства

Фермеры Алтайского края избавляются от хозяйств, опасаясь банкротств. Сейчас на продажу выставлено около 30 предприятий разных направлений. Аграрии говорят, что из-за неурожая не смогут выплатить кредиты, государство им вряд ли поможет, и банки заберут предприятия за долги. Предприниматели "бросают" свои фермы из-за меняющегося климата, к которому не могут приспособиться, и открытия новых компаний, не связанных с сельским хозяйством. Эксперты уверены: рынок покидают лишь небольшие предприятия с устаревшей технической базой, высокой закредитованностью и неконкурентоспособной продукцией. И шансы найти покупателей у таких компаний все-таки есть: спрос на алтайские земли сейчас высокий.

Убытки – в любом случае

Фермер Антон владеет хозяйством в Курьинском районе Алтайского края. У него 6 тыс. гектаров земли, техника, склады. Антон выращивает пшеницу, лен, гречиху, овес, ячмень и подсолнечник. Пшеница у него "суперэлита" – это дорогой сорт зерна, дающий высокий урожай. Фермер рассчитывал, что с одного гектара соберет 4,5 тонны. Но получит максимум 1-1,5 тонны. "Закапывать" в землю миллионы рублей бизнесмен больше не хочет, поэтому и принял решение продать хозяйство. Вдруг его земле найдут лучшее применение.

"Из-за засухи у меня сгорел почти весь урожай. И так – уже второй год. Если дожди в ближайшие недели не пойдут, я даже не буду выводить технику на поля. Это затраты в никуда, уже и так миллионы "вбуханы" в землю. Если я соберу 1-1,5 тонны с гектара, то только покрою цену семян и расходы за последние несколько месяцев. В любом случае буду в убытке", – говорит Антон.

По его словам, последние несколько лет в регионе меняется климат, из-за которого смещается график посевных и уборочных. Пока аграрии не понимают, как работать в новых условиях.

"В этом году весна была ранняя. В начале апреле поля уже были сухие, хотя для моего хозяйства норма – начало работ с 25 апреля и до 10 июня. По этому году график нужно было сдвигать на месяц, начинать с 25 марта. Но у тех хозяйств, которые сдвинули графики (посадили раньше – прим. ред.), урожай сгорел уже полностью. Мой еще "догорает". В лучшем случае все, что мы получим с полей в Змеиногорском, Курьинском, Шипуновском районах, – гречиха и подсолнечник. И то, если пойдут дожди", – отмечает фермер.

Он не верит, что государство как-то поможет алтайским фермерам. По словам агрария, введение режима ЧС (в регионе он действует с 10 июля) позволяет отложить кредитные платежи и реструктуризировать долги. Однако после таких процедур получить новый кредит будет практически нереально: банки относят такие компании в список ненадежных и отказываются работать.

"Режим ЧС ввели, а что от него толку? Вот когда нас поддержит федеральное правительство, тогда будет какой-то эффект. Но пока Минсельхоз оптимистично сказал, что урожайность в стране упадет на 20%. По моим скромным представлениям – около 50%. Я общаюсь с фермерами других регионов, они говорят, что кого-то заливает, кого-то высушивает", – отмечает аграрий.

Волна банкротств

Помочь алтайским фермерам могли бы высокие цены на сельхозпродукцию: крупы, муку, подсолнечное масло. Антон отмечает, что для покупателей это плохо, а вот для фермеров – хорошо. Если продавать сырье дорого, будут деньги на выплаты кредитов, закупку семян и прочие расходы. Но, по словам курьинского предпринимателя, в этом году удорожания продуктов не произойдет.

"Цены на пшеницу, муку, подсолнечное масло вряд ли вырастут – государство весной проводило интервенцию (скупку зерна по единой цене, – прим. ред.) и получилось, что элеваторы забиты дешевым зерном. То же самое и с гречихой. Она была дорогой в период коронавируса, ее скупали по 55-60 рублей за килограмм. Сейчас закупочная цена опустилась до 25 рублей. В магазинах она еще дорогая, потому что остались нераспроданные запасы", – считает Антон.

Закупочная цена муки, по оценкам фермеров, в лучшем случае вырастет с 10 до 13 рублей за килограмм.

"В прошлом году большие объемы зерна уходили на экспорт, но еще в апреле 2020 года президент ввел запрет на продажу за границу. Сейчас весь собранный урожай пойдет на внутренний рынок, и будет переизбыток зерна", – говорит Антон.

Зато в следующие годы, напротив, возникнет дефицит пшеницы. Запасы иссякнут, а урожай 2020 года не сможет их восполнить. Многим компаниям будет просто не на что купить семена, поэтому они пропустят следующий посевной сезон. Или вовсе уйдут с рынка.

"В следующем году мы столкнемся с волной банкротств в сельском хозяйстве. Все мелкие аграрии могут потерять бизнес, потому что не справятся с выплатами кредитов. А платить будет просто нечем", – говорит фермер.

Свое предприятие Антон продает за 18 млн рублей.

Перспективы других сфер

Владелец фермы по выращиванию коров и лошадей в Каменском районе Евгений решил реализовать компанию, пока она еще приносит прибыль и не имеет долгов. Он уверен: заниматься фермерством с каждым годом становится все сложнее. Цена кормов постоянно растет, а вместе с ними – и себестоимость продукции.

"Сможем ли мы реализовать дорогое мясо? Вопрос неоднозначный. Каких-то направленных государственных закупок у нас нет", – говорит Евгений.

Другая причина, с которой столкнулись фермеры, – отсутствие рабочей силы. Сельских жителей, по его словам, сложно убедить в том, что нужно работать. Такая проблема беспокоит фермеров уже не первый год. Руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев рассказал amic.ru: случаев, когда фермеры продают хозяйство, потому что там некому работать, за последние годы стало больше.

"Политика перестройки "угробила" в сельских жителях желание работать. Многие не получают зарплаты, но и не хотят работать. Люди деградируют, здоровые "лбы" живут на пенсии бабушек, дедушек", – говорит эксперт.

Фермер Евгений планирует после продажи хозяйства инвестировать деньги во второй бизнес – компанию по пошиву спецодежды. Это направление он считает более перспективным, чем животноводство.

"Тянуть одновременно два направления сложно. Я решил остановить одно. Хозяйство я продаю целиком, а не распродаю, потому что надеюсь, что найдется тот, кто будет продолжать направление. Я хотел развивать компанию, но, обратившись за кредитами, получил отказ. У нас никто не хочет вкладывать в сельское хозяйство, даже банки. Ты хочешь развиваться, но не можешь", – говорит он.

Евгений продает ферму за 19 млн рублей.

Будущее – за гигантами

Алтайские эксперты подтверждают: мелким хозяйствам региона все труднее работать. По их мнению, чтобы предприятие приносило прибыль при любых природных аномалиях, нужны многомиллионные вложения. Но алтайские фермеры часто работают на той базе, что осталась от советских предприятий, и средств на модернизацию производств у них нет.

"Многие сельскохозяйственные предприятия Алтайского края технологически устарели, они энергонеэффективны, у них нет высококомпетентных специалистов, продукция выходит дорогой, поэтому они не могут конкурировать на рынке", – считает Константин Никитеев.

Непросто малому бизнесу еще и из-за того, что в стране нет стабильного ценообразования на сельскохозяйственные культуры, считает заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Юрий Матвейко.

"Год от года цена может меняться в два и более раз. Подсолнечник, гречиха – нет жесткой фиксированной цены. Фермеры, когда осенью планируют, не всегда могут предугадать погоду, конъюнктуру рынка. Из-за этого возникают проблемы", – говорит эксперт.

Да и, в конце концов, владельцы предприятий стареют, а передать фермы детям не могут: наследники отказываются работать с землей, отдавая предпочтение более престижным профессиям.

"В 90-е фермеры получили земельные паи, начали развивать хозяйства. Это бывшие управленцы, агрономы – грамотные специалисты. У них хорошо поставлен бизнес, но этим людям за 60, они устали от своей деятельности. А передать компанию бывает некому. Дети состоялись, у них работа в городе, они не хотят возвращаться в деревню. Мы наблюдаем и такие тенденции", – отмечает Константин Никитеев.

Алтайские эксперты уверены, что сельское хозяйство по-прежнему остается двигателем экономики региона. Но все четче прослеживается тенденция поглощения небольших хозяйств крупными предприятиями. По словам Юрия Матвейко, в регионе практически нет бесхозной земли.

И все чаще на рынок сельского хозяйства Алтайского края выходят предприятия из других регионов. Они скупают земли и компании в Алейском, Павловском, Ребрихинском и других районах. Это не хорошо и не плохо, "это рынок и серьезная конкуренция", считает эксперт. Поэтому не исключено, что скоро в каждом районе края останется по три-четыре крупных хозяйства или холдинга, которые "распилят" рынок, разделят поля, фермы, установят новые правила работы и ведения бизнеса.