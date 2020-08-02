Адвокат Ефремова назвал дело о смертельным ДТП "самым легким в практике"

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о том, что у него есть козырь, который докажет невиновность актера в деле о смертельном ДТП.
"Другая сторона любит предполагать, как я буду "отмазывать" подзащитного. Но это все не соответствует действительности. Там как минимум везде были камеры – не знаю, кем нужно быть, чтобы в таких условиях фальсификацией заниматься", – сказал он в интервью порталу "Газета.ру".
Кроме того, Эльман Пашаев назвал дело Ефремова самым простым в своей практике и заявил, что его просто раздули. Он добавил, что разглашать детали не может, но уверен, что все закончится очень легко.
Ранее стало известно о том, что домашний арест Ефремову продлили до 22 января 2021 года. Отмечалось, что к такому решению пришли во время предварительного слушания.
Комментарии
Молодец.