Скончался бывший ректор АГМУ Валерий Брюханов, зараженный коронавирусом

2 августа ушел из жизни бывший ректор АГМУ Валерий Михайлович Брюханов.
Как сообщил amic.ru источник в вузе, Брюханова госпитализировали с коронавирусом несколько дней назад. По словам собеседника, у Валерия Михайловича, помимо COVID-19, было тяжелое заболевание. Точную причину смерти установит экспертиза.
"Под его руководством вуз в 1994 году обрел статус университета, были созданы несколько новых факультетов и прочный фундамент для успешного развития АГМУ в XXI веке. Валерий Михайлович был замечательным педагогом и авторитетным ученым. Его знания, талант, интеллект и невероятная трудоспособность вызывали настоящее восхищение среди всего медицинского сообщества и Алтайского края, и всей России" , — говорится в сообщении пресс-службы АГМУ.
Валерий Брюханов родился в Барнауле 1 января 1945 года, окончил лечебный факультет и аспирантуру при кафедре фармакологии Алтайского государственного медицинского института. С 1988 по 2014 годы занимал должность ректора университета.
Комментарии
Точная причина смерти пока не установлена.
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Дурдом. Был госпитализирован с коронавирусом, а точная причина смерти пока не установлена. Ну-ну. Сейчас придумают, от чего он мог умереть, лишь бы не портить статистику по коронавирусу.
Китайцев и дальше в зад целуйте
Зато при нынешнем ректоре один факультет остался в АГМУ((
Светлая память Валерию Михайловичу..
Земля пухом. Замечательный человек. Соболезнования родным.
2.08.2020 18:00
- гость -
Китайцев и дальше в зад целуйте
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Причем здесь китайцы, когда сами русские о себе позаботиться не могут? Маски носить считают унизительным, не ценят здоровье ни свое, ни окружающих.
2.08.2020 18:00
- гость -
Китайцев и дальше в зад целуйте
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Причем здесь китайцы, когда сами русские о себе позаботиться не могут? Маски носить считают унизительным, не ценят здоровье ни свое, ни окружающих.
2.08.2020 18:00
- гость -
Китайцев и дальше в зад целуйте
-----------
Причем здесь китайцы, когда сами русские о себе позаботиться не могут? Маски носить считают унизительным, не ценят здоровье ни свое, ни окружающих.