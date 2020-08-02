Стали известны новые подробности о драке на Старом базаре

Телеканал "Россия 24" подготовил сюжет о драке на Старом базаре и раскрыл новые подробности случившегося.
Оказалось, что меньше года назад Павел Рохлов перенес операцию на челюсти. Предполагается, что удар пришелся в это место, что привело к кровоизлиянию в мозг.
Также отмечается, что адвокат считает, что Павел пошел защищать инвалида не разобравшись в ситуации, а то, понесет-ли наказание последний — пока неизвестно. Очевидцы утверждают, что мужчина с тростью на протяжении всего вечера провоцировал людей и полицейские уже установили личность этого человека.
Ранее amic.ru писал о том, что драку на Старом базаре поставил на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о результатах расследования.
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