Бастрыкин поставил на контроль дело о драке на Старом базаре в Барнауле

Смертельная драка на Старом базаре в Барнауле привлекла внимание руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Пресс-служба СКР проинформировала, что он поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования данного уголовного дела по факту гибели Павла Рохлова.
Бастрыкин дал указание доложить ему о результатах расследования резонансного уголовного дела.
Ранее amic.ru писал, что против участника потасовки Михаила Старцева возбудили уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего. Спортсмена заключили под стражу.
Глава Алтайского края Виктор Томенко назвал случившееся "вопиющим случаем" и "недопустимой жестокостью". Он выразил уверенность, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.
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