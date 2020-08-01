Суббота, 1 Август, 19:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,43
€ 87,29
26°

845443 +5462
Обь
236см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеПолезный городКоронавирус на Алтае
Новости

Бастрыкин поставил на контроль дело о драке на Старом базаре в Барнауле

, ИА "Амител"
Глава СКР поручил доложить ему о результатах расследования
Александр Бастрыки / Фото: news.vse42.ru

Александр Бастрыки / Фото: news.vse42.ru

Смертельная драка на Старом базаре в Барнауле привлекла внимание руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Пресс-служба СКР проинформировала, что он поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования данного уголовного дела по факту гибели Павла Рохлова.

Бастрыкин дал указание доложить ему о результатах расследования резонансного уголовного дела.

Ранее amic.ru писал, что против участника потасовки Михаила Старцева возбудили уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего. Спортсмена заключили под стражу.

Глава Алтайского края Виктор Томенко назвал случившееся "вопиющим случаем" и "недопустимой жестокостью". Он выразил уверенность, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
19:13
В мэрии рассказали, как начнется учебный год в Барнауле 1
18:44
Назван виновник аварии с тремя погибшими в Алтайском крае 1
18:11
Бастрыкин поставил на контроль дело о драке на Старом базаре в Барнауле 0
17:38
Был неприятный запах. Детали гибели семьи алтайского чиновника 12
17:10
Умерла мама футболиста Александра Соболева 3
16:37
Идем на спад. Жители Алтайского края все реже страдают от укусов клещей 1
16:04
В России за сутки выявили 5462 новых случая коронавируса 3
15:31
Соцсети: трое человек погибли в жестком ДТП с грузовиком в Алтайском крае 7
15:07
СК назвал приоритетную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе 19
14:40
108 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 3
14:16
"Ну укусил и укусил". В Алтайском крае осел напал на женщину 16
13:40
Жители Барнаула вышли на акцию в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала 55
13:16
В Барнауле вылетевший на рельсы автомобиль заблокировал движение трамваев 3
12:49
Алтайскую трассу перекроют из-за движения военных 3 августа 4
12:09
СМИ: Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами с 11 августа 4
11:41
Число случаев коронавируса в Республике Алтай перевалило за 1,6 тысячи 0
11:15
В краевом правительстве прокомментировали гибель алтайского чиновника и его семьи 39
10:44
"Начались выходные". Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле 0
10:09
Россия открыла границу с Абхазией 2
09:39
На Алтае мало обсуждают появление новой федеральной трассы. Зря. Это топ-событие 10
09:04
Кардиологи напомнили об опасности вейпинга 2
08:35
Россиянка пыталась вызвать рвоту и случайно проглотила вилку 4
08:06
В Алтайском крае упал спрос на услуги домов престарелых 4
07:45
В Барнауле машина сбила девочку на пешеходном переходе 10
07:24
Картошка в кадре. Победители самого странного фотоконкурса этого года 1
07:02
СК опубликовал видео с места обнаружения четырех тел на алтайской турбазе 26
06:32
Вызывали дождь и остерегались рек. Что можно и что нельзя делать в Макринин день 0
06:03
Теплое начало месяца. О погоде в Алтайском крае 1 августа 0
23:45
Такой день. Четыре тела на Ае и дополнительные средства на зарплату 0
23:28
Путин подписал закон о многодневном голосовании 18
23:08
В туристическом районе Алтайского края развернули дополнительный пожарный пост 0
22:54
В Барнауле мужчина подделал больничный лист, чтобы сбежать с исправительных работ 0
22:32
Семья алтайского чиновника скончалась на турбазе на Ае 26
22:06
В Сибири трехлетний мальчик умер после удара пьяного отчима 9
21:51
СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения четырех тел на алтайской турбазе 0
21:29
Прокуратура потребовала от властей Рубцовска благоустроить пляжи после гибели детей 1
21:09
В Алтайском крае появятся четыре новых метановых заправки 1
20:54
На алтайской турбазе в районе Аи нашли четыре трупа 1
20:31
Российские авиакомпании начали отменять первые рейсы за границу 0
20:03
Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, которые выезжают за границу 0
19:48
Хроника коронавируса Алтайского края. День 124 0
19:25
Алена Водонаева рассказала о том, как ее изнасиловали в 14 лет 7
19:07
Кремль назвал безосновательным задержание российских граждан в Белоруссии 7
18:53
Жену погибшего рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве 4
18:20
Форум "Алтай. Территория развития" впервые пройдет в онлайн-формате 0
18:03
Михаил Старцев отказывается давать показания по делу о драке на Старом базаре 21
17:53
Жена погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова направила петицию Бастрыкину 14
17:36
Умные гаджеты на страже здоровья. В Алтайском крае внедряются новые медтехнологии 0
17:25
Бизнесменов Алтая приглашают на выставку франшиз BUYBRAND Expo 2020 в Москву 0
17:18
Сотрудники газовой службы навязывают барнаульцам замену исправного оборудования 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.