В Барнауле дети разобрали дорожку во дворе дома и построили замок из плитки

Жители одного из дворов в сообществе "Инцидент Барнаул" показали, как дети превратили пешеходную дорожку в игрушечный домик.
"Во дворе дома №91 по улице Взлётной в течении года никак не могли сделать дорожку. Сейчас дети начали её разбирать и строить домики", — написал один из подписчиков.
В комментариях под постом некоторые пользователи похвалили изобретательных детей и отметили их смекалку, а некоторые оценили их действие как хулиганство и заверили, что родители юных строителей обязательно понесут наказание за случившееся.
Ранее amic.ru писал о том, что жительница Барнаула показала, как играют дети во дворе без детской площадки. Гулять приходится по гаражам и погребам.
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