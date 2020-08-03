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Новости

На достройку Художественного музея в Барнауле выделили 432 млн рублей

, ИА "Амител"
Работы должны завершиться до декабря 2022 года
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Алтайского края ищут подрядчика для завершения строительства здания Художественного музея. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно условиям тендера, максимальная стоимость контракта составляет 432,8 млн рублей. За эти деньги необходимо выполнить целый ряд работ.

В их числе — прокладка инженерных сетей, оборудование сцены, создание условий для беспрепятственного входа маломобильных групп населения, установка противопожарной системы.

Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2022 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 14 августа нынешнего года.

Напомним, что к реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае в 2020 году на ремонт и реконструкцию объектов культуры выделено около 660 миллионов рублей. Работы запланированы на 21 объекте, из них 15 – муниципальные и шесть – краевые.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.08.2020 10:18
- гость -

Знатная кормушка

3.08.2020 10:29
- гость -

привет надар

3.08.2020 10:29
гость

Ворье!

3.08.2020 10:30
- гость -

Селф же присосался к этой кормушке? Навряд ли его оторвать от такой титьки.

3.08.2020 10:31
- гость -

Есть чего попилить напоследок.

3.08.2020 10:33
- гость -

там уже все скоро от старости развалится

3.08.2020 10:35
Гость

3.08.2020 10:33
- гость -
И хорошо,что развалится- снова можно будет "реконструировать".

3.08.2020 10:38
Костя

Такую "пилораму" не в каждом городе найдёшь!

3.08.2020 10:43
- гость -

Если когда нибудь достроят (не дай бог) обязательно нужно будет назвать им. А.Б.Карлина и памятник поставить перед входом со свалки в Бийске или заказать у того же мастера)))

3.08.2020 10:43
- гость -

снова можно будет "реконструировать".

блинблинский...
интересно сколько в нем уже денег "лежит"

3.08.2020 10:47
- гость -

А самый прикол, что здание не пригодно для выставки. Такое количество окон, что картины вешать просто некуда. Построить здание не пригодное по назначению за космические деньги. Это премия как минимум.

3.08.2020 10:53
- гость -

Зашиваются оконные проемы изнутри (естестно не за бесплатно - за пару мульонов) и готово - есть куда что вешать.

3.08.2020 10:54
- гость -

В 2011 году в Алтайском крае начнется реконструкция двух музеев

Средства на разработку проектно-сметной документации выделены в рамках адресной инвестиционной программы.

Они будут направлены на реконструкцию здания Государственного художественного музея Алтайского края и Алтайского государственного краеведческого музея.

В настоящее время художественный музей размещается в части здания по проспекту Ленина, 88, а его фондохранилище расположено на 1 этаже жилого здания по улице Советская, 28. В 2010 году музею было передано здание, в котором размещался лицей № 130 «РАЭПШ». В следующем году планируется начать работы по реконструкции здания. Эскизный проект будущего художественного музея был представлен Губернатору Алтайского края Александру Карлину и рассмотрен на научно-методическом совете, сообщает краевое управление по культуре и архивному делу.
...
31 декабря 2010 г.
(c)

3.08.2020 10:55
- гость -

скоро юбилей-с )))

3.08.2020 10:56
- гость -

Если когда нибудь достроят

Это очень маловероятно. Деньги едва ли не ежегодно выделяют. Так зачем же его достраивать?

3.08.2020 11:01
- гость -

Назначьте двух большевиков с мазерами(один из них будет находиться в офиссе,постукивая дулом по по поверхности стола и всё будет заончено до 30 декабря 2020.Ну и конечно,Ленина возвратить на место.На этот раз гранитного ,не гипсового.

3.08.2020 11:03
- гость -

Бесконечная кормушка. А на картины и экспонаты деньжата припасены?

3.08.2020 11:03
- гость -

Ну прям Новые Васюки. Скорее, хочу в музей!

3.08.2020 11:04
Александр

Ямочный ремонт фигня, то ли дело музей.

3.08.2020 11:06
- гость -

Ну и конечно,Ленина возвратить на место

тогда уж лучше предшественника )))

3.08.2020 11:09
гость

На достройку Художественного музея в Барнауле выделили 432 млн рублей

Типа, Барнаул нищий, но культурный. Без картин тут жить трудно, с картинами будет полегче

3.08.2020 11:10
гость

Лучше бы 400 малосемеек молодым семьям раздали

3.08.2020 11:21
- гость -

3.08.2020 11:10
гость

Прямо таки "раздать"? Халява, плиз?

3.08.2020 11:22
- гость -

Не хапайте картины своими грязными лапами.Ваша душа желает дорогую туалетную бумагу чтобы свою сраку подтирать?

3.08.2020 11:38
- гость -

Может пора уже китайцев нанять? У них сроки такие. Больница - 10 дней, 57-этажный небоскреб за 19 дней, 750 метров дороги - 1 час. В 2015 г. китайцы за 43 часа разобрали старый и собрали новый автомобильный 6-полосный мост в Пекине, а наш в Алтайку сколько лет ещё делать будут.

3.08.2020 11:40
Потёмкин

3.08.2020 10:43
- гость -
Можно ваш вопрос г-же Безруковой направить.(или кто там ещё может справку о вбуханных деньгах выдать)

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