Еще одна туристка погибла на Алтае

Очередной смертельный инцидент с туристкой зафиксировали 1 августа в Горном Алтае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Катамаран, на котором находилась женщина, перевернулся на реке Шавла. Оказавшуюся в воде отдыхающую унесло течением. Ее тело обнаружили на следующий день. Погибшей было 37 лет.
Ранее в Алтайском крае на турбазе погибла семья из четырех человек. Алтайский чиновник Иосиф Кременских, его жена, 16-летний сын и 10-летняя дочь задохнулись от угарного газа.
Следователи считают виновником случившегося директора туристического объекта. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
Комментарии
Кто-то на спасжилете сэкономил?
Амик, вы толи некролог уже или канал НТВ. Уже читать невозможно. Одна чернуха. Неужели не умеете искать нормальные новости? Кто у вас там работает ?
а есть ли они - нормальные новости?
3.08.2020 13:42
- гость -
в горных реках спасжилет - то еще средство спасения, ага. Башкой об камни и приветик. Фикция.
На участке от устья Ештыкола до Аргута есть несколько бродов, но авторы отчётов настоятельно рекомендуют использовать страховку или организовывать навесную переправу.
Река неглубокая раз можно вброд перейти.
Течение быстрое, много камней.
Один раз лет 10 назад переходила в Горном речку, воды было по колено, уклона не было, снесло течением, так шарандарахнуло о камни, что аукается до сих пор
Что теперь зацикликлилсь то на ЧП в горном? Там ежегодно кто то тонет, срывается с гор, и так далее, там всегда были происшествия просто это не Алтайский край и нам особо не сообщали из республики
Каждый раз приезжая в республику читаешь на столбах об утонувших и не найденных телах отдыхающих, поэтому не ново это все
3.08.2020 14:00
Гость
А, ну, то есть, тонут, и нехай... Вот же вы отбитые.
Много гибнет в автомобильных авариях, что делать? вопрос кто тут отбитый
А тонут по своей же вине все, горные реки это страшное дело и неподготовленным туда заходить не стоит
думается было бы меньше смертей если бы часть из них не начиналось со слов: смотри как могу, а тебе слабо, да я там сто раз плавал пьяным
в горных реках спасжилет - то еще средство спасения, ага. Башкой об камни и приветик. Фикция
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Вы наверное на прогулочном катамаране преодолеваете пороги