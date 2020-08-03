Владельцу алтайской базы, где погибла семья Кременских, предъявили обвинение

Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение владельцу туристической базы "Глобус" Виктору Королеву, на территории которой 31 июля обнаружили тела четырех человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в отношении хозяина объекта возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Они выясняют обстоятельства гибели алтайского чиновника Иосифа Кременских и его семьи. "Назначен ряд судебных экспертиз, взяты пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты", – говорится в сообщении.
Напомним, 31 июля сотрудники базы "Глобус" в одном из номеров обнаружили мертвыми семью своих постояльцев: мужа, жену и двоих детей-подростков 16-ти и 10-ти лет. Оказалось, что это семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских.
По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от бензинового генератора.
Комментарии
Так все-таки был дизельный или бензиновый генератор?
3.08.2020 13:08
Гость
Так все-таки был дизельный или бензиновый генератор?
Бензиновый дизель-генератор, работающий на газе.
И включали явно не первый раз, может просто раньше обходилось, так то в том районе они у всех поголовно стоят на базах, раз перебои такие бывают