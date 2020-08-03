Из Барнаула можно будет улететь в Белокуриху

Авиасообщение между Томском, Барнаулом и Белокурихой откроют 10 августа. Рейсы организовала иркутская компания "СиЛа". Об этом сообщили в ее группе в соцсети Facebook.
"Из Томска в Барнаул в 11:10, время прибытия 13:00, далее Барнаул – Белокуриха в 13:30, – уточнили в авиакомпании. – Обратно: Белокуриха – Барнаул в 14:55, время прибытия 15:40, из Барнаула в Томск в 16:10".
Полеты будут осуществлять три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в один конец составит 4,2 тысячи рублей.
Как уже писал amic.ru, ранее в аэропорту Белокурихи приземлился первый за 30 лет самолет, выполняющий регулярный пассажирский рейс. Он прибыл из столицы Республики Алтай. В Белокуриху из Горно-Алтайска теперь можно улететь в понедельник и в пятницу, в Горно-Алтайск – во вторник и в субботу.
Комментарии
интересно,насколько сильно трясти будет?)
За 4,2 тысячи такси быстрее привезет. В аэропорте регистрация за 2 часа, пока досмотрят, сдашь багаж, пока долетишь и доберешься из аэропорта...
4,2 тысячи, капец. Почти как до Москвы, а расстояние в 20 раз меньше
не факт, особенно по пробкам ,
хотя на самолете тоже по разному.
Ну дак в Москву за раз 200 человек летает... Чем меньше кресел, тем на каждое кресло дороже цена. Тут самолет маленький. Интересно, сколько за такой полет уходит топлива?
Может это из Томска в Белокуриху?
Каждому свое. Можно пешком.
3.08.2020 15:10
гость
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Потряхивает немного сильнее, чем на больших судах, но для малой авиации L-410 очень комфортабелен.
3.08.2020 15:30
Я
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4200 руб. - это стоимость перелета Томска-Белокуриха - на такси быстрее, дешевле и безопаснее не получится. По маршруту Барнаул-Белокуриха стоимость перелета 1500 руб., что тоже вполне адекватная цена.
3.08.2020 15:32
Санёк
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Надеюсь Вы уже поняли, что неправильно посчитали расстояние.
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