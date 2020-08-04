Вторник, 4 Август, 08:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,16
€ 87,23
22°

856264 +0
Обь
222см -14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Краевой суд может отправить в СИЗО подозреваемую в гибели ребенка в Новоалтайске

, ИА "Амител"
Сейчас женщина находится под домашним арестом, но ее адвокат считает и эту меру излишне строгой

6 августа Алтайский краевой суд рассмотрит вопрос о мере пресечения жительнице Новоалтайска, которую правоохранители считают виновницей смертельного ДТП, где погиб шестилетний ребенок. Сейчас 44-летняя женщина находится под домашним арестом. Так решил Новоалтайский городской суд.

Однако прокуратура не согласилась с таким вердиктом и обжаловала его. В ведомстве настаивают: женщина должна находиться в СИЗО. Однако адвокат Олег Горохов рассказал amic.ru, что считает даже домашний арест излишней мерой для своей подзащитной.

"Она никак не может помешать производству по уголовному делу. Домашний арест суд вправе назначить, если есть основания считать, что человек скроется либо может угрожать свидетелям, а также уничтожить доказательства", – прокомментировал ситуацию юрист.

Адвокат также сообщил, что его клиентка на днях перевела "крупную сумму денег" на карту родственников погибшего ребенка. Отметим, оказание материальной помощи суд может учесть как смягчающий фактор при назначении наказания.

Впрочем, согласна ли пострадавшая сторона принять средства, пока неизвестно. В пятницу, 31 июля, родители мальчика сообщили корреспонденту amic.ru, что сбившая их сына женщина не делала никаких попыток, чтобы с ними связаться и "хотя бы для виду попросить прощения". 

Олег Горохов уточнил, что обвинение подозреваемой в смертельном ДТП следствие предъявит уже на текущей неделе. Пока уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Также адвокат подчеркнул, что его подопечная не отказывалась признать вину в содеянном, как об этом заявили некоторые источники. Официальное обвинение еще не предъявлено и она воспользовалась правом отказаться от дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции РФ (не свидетельствовать против себя самого). Горохов сообщил, что после ДТП женщина сама находилась в шоковом состоянии и оказалась не готова что-либо пояснить в тот момент.

Что случилось?

Вечером 26 июля на одной из улиц Новоалтайска 44-летняя местная жительница за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и совершила наезд на шестилетнего ребенка, который шел по обочине вместе с девятилетним братом. Машина буквально впечатала ребенка в столб. Мальчик погиб на месте до приезда скорой. Его брат не пострадал. Выяснилось, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Во время ДТП она никаких повреждений не получила. 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

4.08.2020 07:29
- гость -

Или тяжесть содеянного, за которое получит зону.

4.08.2020 07:57
- гость -

непонятно как может наша справедливая "судебная фимида" человека убившего ребенка в пьяном виде под домашний арест??? - в тюрьму лет на 5
выйдет по удо через года 3,5...

4.08.2020 07:58
Читатель

Давно надо было посадить в СИЗо , а с ней еще нянчатся. Ребенка в пьяном угаре убила и дома сидит. Это несправедливо.

4.08.2020 08:12
Filin

Убил с помощью палки - убийца, пьяный машиной - по неосторожности...

4.08.2020 08:44
гость

Суд в алтайке на судейскую комиссию, что за решение? Пьяное убийство - убийство с отягчающими - в СИЗО однозначно! Бред полный !

4.08.2020 08:47
месный

4.08.2020 08:44
гость

сизо у нас для чего, для изоляции, чтобы не мешал/не сбежал/не навредил или чтобы всласть поиздеваться?!?!?!

4.08.2020 08:48
Санёк

А че Вы про своего ефремова забыли? Он тоже под домашним арестом, но прокуратура не считает, что нужно в СИЗО. Или разные регионы и разные трактовки закона?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
08:56
В России начали действовать новые стандарты для автомобильных номеров 0
08:43
В Республике Алтай выявили семь новых случаев заражения коронавирусом 0
08:31
"Мы отсталые". Зачем федералы скупают алтайские земли и кому от этого хорошо 3
08:17
Назван идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть 1
08:04
СКР показал видео следственного эксперимента на месте гибели семьи Кременских 5
07:52
16-летнюю девочку включили в пятерку самых красивых россиянок 3
07:32
"Он настоящий мужчина". Мясников прокомментировал смертельную драку в Барнауле 2
07:19
Персеиды в 2020 году. Когда и где смотреть самый красивый звездопад года 0
07:03
Краевой суд может отправить в СИЗО подозреваемую в гибели ребенка в Новоалтайске 7
06:47
Ученые рассказали, как существенно снизить риск развития деменции 0
06:33
Остерегаться росы и прятаться от молний. Что нельзя делать на Марию Ягодницу 0
06:17
Уроженку Барнаула арестовали по подозрению в убийстве рэпера Картрайт 3
06:01
Жара и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 августа 0
23:55
Такой день. Похороны семьи Кременских и еще одна перекрытая дорога в Барнауле 0
23:37
Магнитная буря накроет Землю в августе 0
23:15
ВОЗ расследует происхождение коронавируса в Китае 1
22:54
СК выявил значительные нарушения на алтайской турбазе, где погибла семья Кременских 0
22:37
Не хулиган. Мосгорсуд оправдал футболиста Павла Мамаева 0
22:10
Неизвестный пригрозил взорвать бомбу в Киеве 1
21:45
Пешеходный фонтан в Барнауле заливает водой детскую площадку 3
21:23
Адвокат рассказал, сколько человек проходят свидетелями по делу Ефремова 0
21:02
Яблоки в России подорожали почти в полтора раза 2
20:43
Пьяная автомобилистка без прав сбила жительницу Алтайского края в Горно-Алтайске 1
20:23
Ученые: иммунитет помогает коронавирусу разрушать легкие 0
20:09
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку под 2,7% 0
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 127 0
19:25
Власти объяснили митинг в честь Дня ВДВ в Алтайском крае 6
19:05
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снизили до 15% 0
18:46
Вторая волна коронавируса в Алтайском крае совпадет с сезоном гриппа и ОРВИ 2
18:21
Общественники предложили Томенко выкупить Сереброплавильный завод в Барнауле 3
18:03
Найди свой факультет. АлтГТУ приглашает абитуриентов на онлайн-встречи 0
17:52
Директора алтайской турбазы, где погибла семья Кременских, отправили в СИЗО 22
17:40
"Подумать о системных шагах". Алтайские власти примут меры из-за громких преступлений 12
17:31
Двоих травмированных туристов на Алтае эвакуировали на вертолетах 3
17:14
АлтГУ стал самым "брендовым" опорным вузом в Национальном рейтинге университетов 0
17:02
На Алтае умирает более половины ковидных пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ 4
16:56
Предпринимательские доходы в России упали до минимума за 20 лет 6
16:43
В Барнауле на полтора месяца перекроют один из самых оживленных перекрестков 7
16:30
Новый снежный барс попал в фотоловушку на Алтае. Видео 1
16:15
Рэпер Картрайт незадолго до смерти собирался уйти к любовнице 12
16:05
В Роспотребнадзоре рассказали, что изменится в алтайских школах из-за COVID-19 29
15:53
Forbes назвал самых богатых звезд российского шоу-бизнеса 2
15:42
Ведущие страны мира выстроились в очередь за вакциной от коронавируса 2
15:30
Предложивший "меньше питаться" депутат за год заработал 4 копейки 8
15:16
Более 5,3 тыс. новых случая COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:04
Из Барнаула можно будет улететь в Белокуриху 14
14:52
Алтайские турбазы проверяют после пожара и гибели семьи туристов 0
14:39
На Алтае назвали профессии, представители которых чаще всего заражаются COVID-19 2
14:28
Алтайские пограничники на границе с Казахстаном поймали лихача на элитном Porsche 7
14:15
Эволюция бренда. Группа компаний "Союз" изменила фирменный стиль 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.