Очевидцы: ребенок погиб в страшном ДТП в Новоалтайске

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о страшном ДТП, которое произошло в Новоалтайске. В результате происшествия погиб шестилетний мальчик.
"В районе остановки "ШКМ" две женщины, пьяные в хлам, на вид около 50 лет въехали в столб и придавили к нему шестилетнего мальчика, который шел с братом. На месте происшествия МЧС, полиция и скорая", – написал один из очевидцев.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что у столба, рядом с которым стоит автомобиль, лежит накрытое тело. Однако официальной информации о том, что стало причиной ДТП и кто погиб в результате аварии, пока нет.
Подробности инцидента уточняются.
Комментарии
15 лет назначьте , есть у нас суд или нет?!? Пьянь за рулем отягчающее обстоятельство!
Ну что вы, сейчас она окажется беременной или имеет малолетних детей или ещё что -то , и вот уже условный срок.
Ефремов не научил некоторых. Такой яркий пример всем преподнёс.
на месте надо было курам головы рубить
гореть в аду этой тваре
Ну что вы, сейчас она окажется беременной
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принудительно абортировать и на зону!