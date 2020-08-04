СКР показал видео следственного эксперимента на месте гибели семьи Кременских

Отрывок записи следственного эксперимента с места гибели начальника сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и его семьи опубликовали на YouTube-канале Следственного комитета России.
На кадрах работник турбазы показывает, как они с директором перенесли бензиновый генератор и поставили его в бойлерной под домом, где отдыхала семья чиновника, в том числе двое детей 10-ти и 16-ти лет.
Как ранее писал amic.ru, 31 июля в Алтайском районе в номере туристической базы "Глобус" неподалеку от озера Ая нашли тела четырех человек. Отдыхающие прибыли на базу 26 числа, но в последующие дни из номера никто не выходил.
В день выселения администраторам никто не открыл дверь номера. Обеспокоенные работники самостоятельно проникли внутрь и нашли тела постояльцев без признаков насильственной смерти.
Следователи пришли к выводу, что семья Кременских скончалась в ночь на 27 июля. По версии следствия, причиной тому стал угарный газ от работающего бензинового генератора, который запустили в связи с отключением электроэнергии.
Владельца турбазы Виктора Королёва взяли под арест. Его подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более человек. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии
На рейсовом автобусе всей семьей приехать в такую жуткую дыру где ремонта не была года с 1995-го... Офигеть до чего люди доходят. Вчетвером в этом крошечном номере... Невольно вспоминаются Алтай Вилладж, Алтика и т.п. и вся эта кошмарная трагедия словно апофеоз дичайшей пропасти между возможностями людей, отношением к своим жизням и цены этих жизней для других.
генератор уже бензиновый
4.08.2020 08:26
Макс
Все в кучу смешал. Не вижу ничего унизительного в том, что люди приехали на автобусе и заселились на данной турбазе. А кто то по возможностям и желанию в палатке отдыхает. У каждого человека свои возможности, понимаете? А вот владельцу турбазы должны быть заданы очень серьезные вопросы со всеми вытекающими.
В самом начале амик опубликовал фото достаточно дорогого коттеджа, якобы снимаемого семьей Кременских, краевого чиновника. и тут полилось.... А на самом деле, семья, приехавшая на отдых рейсовым автобусом, разместилась в весьма бюджетном номере базы отдыха. Одни приукрасили, другие очернили. Куда мир катится??? Люди, какое вам дело до возможностей других? А если на месте очередного "героя" статьи окажетесь вы?
очень жаль погибших.... не понятно чем закончился следственный эксперимент? угарный газ опять проник в комнату или нет? и почему в одну только комнату а не во все которые рядом? да и дверь была открыта на улицу.... а вообще угарный газ он тяжелее воздуха и стекает в низ. если дверь из подвала была открыта то он должен был выйти на улицу....много вопросов