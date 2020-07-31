На алтайской турбазе в районе Аи нашли четыре трупа

В Алтайском районе Алтайского края в номере на одной из туристических баз в районе озера Ая нашли трупы четырех человек: двух мужчин, женщины и девочки. Об этом сообщает "МК на Алтае".
Турбаза находится в низине, ближе к берегу реки Катунь. Из какого региона прибыли погибшие пока неизвестно. По предварительным данным, они жили на базе несколько дней, а в последнее время из номера никто не выходил. Администраторы полагали, что они хотят отдохнуть, а потому не стучались в дверь.
Позднее, в день выселения, им никто не открыл. Обеспокоенные работники базы самостоятельно отперли замки и нашли тела постояльцев.
По неподтвержденной информации смерть наступила еще 27 июля – об этом говорит состояние трупов, а вероятной причиной стало отравление. На месте работают правоохранительные органы.
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