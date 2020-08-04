В России начали действовать новые стандарты для автомобильных номеров

С 4 августа в России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров, передает РИА "Новости".
Теперь автомобилисты могут получить знаки для транспортных средств с нестандартным местом крепления, а для мотоциклов размер номеров уменьшен. Свои собственные таблички появятся у снегоболотоходов, мотовездеходов, мопедов, спортивных и ретро-автомобилей.
Кроме того, стандарт дополнил требования к элементам защиты от подделки госномеров. Выдача новых знаков начнется после утверждения всех соответствующих нормативных актов.
Как ранее сообщал amic.ru, 1 июня МВД России расширило список кодов для автомобильных номеров. Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные знаки с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.
Комментарии