На двух улицах Барнаула ограничат въезд грузового транспорта

С 16 августа в Барнауле ограничат въезд грузового транспорта с улицы Власихинской на Лазурную и Шумакова, сообщает пресс-центр мэрии.
Новые знаки будут регулировать движение по дорогам в направлении проезда Южного Власихинского. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения.
Как ранее сообщил amic.ru, с 3 августа для увеличения пропускной способности на некоторых улицах города запретили остановку и стоянку автомобилей. В частности, ограничивающий знак появился на проезде в районе улицы Партизанской, 88. С 10 августа такие же указатели разместят возле домов № 25 и 29 на улице Северо-Западной.
Комментарии
На Малахова и Красноармейском еще запретить стоять.