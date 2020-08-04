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Семья Ракшиных выкупит поместье рядом с Кремлем

, ИА "Амител"
Компания "Первый" стала единственным участником аукциона
Фото: vk.com

Фото: vk.com

Компания "Первый", которая принадлежит семье Ракшиных, выкупит Мещаниново подворье в Москве. Аукцион признали несостоявшимся, но продавец все-таки решил заключить договор, пишут "Ведомости".

Мещаниново подворье построено в конце XVIII века, а часть здания – памятник культурного и исторического наследия. Ранее здание принадлежало "Рост банку" и использовалось под офис. В 2017 году в счет долгов "Бинбанка" и "Рост банка" был передан фонду консолидации банковского сектора Центробанка, а затем "Трасту".

Вместе со зданием площадью 10 688 кв. м в лот вошла парковка на Ильинке площадью 12 000 квадратных метров. 

Ранее amic.ru писал о том, что компания "Первый" претендовала на бывшее здание Минэкономразвития в Москве. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.08.2020 10:51
Горожанин

Бессмысленно и беспощадно тратим алтайские бабки

4.08.2020 10:55
- гость -

4.08.2020 10:51
Горожанин

Полагаю, Ракшины сами разберутся, на что и как им тратить СВОИ деньги.

4.08.2020 10:55
гость

лучше бы порядок в магазинах своих навели - такая грязь

4.08.2020 10:56
- гость -

бабло из щелей лезет
не ходите в мра

4.08.2020 10:56
- гость -

Почему-то никто из состоятельных людей родом из Алтайского края не вкладывает в развитие этого самого края. Не чувствуют социальной ответственности, не хотят развивать край.

4.08.2020 11:04
Гость

Для кого-то жемчуг мелкий, а кому-то щи жидкие.
А в нищем крае, да и во всей России наверняка, большинство малоимущих и балансирующих на грани нищеты мечтают еще о какой-то справедливости.

4.08.2020 11:09
- гость -

4.08.2020 10:56
- гость -
Ну, про "Тропу здоровья", полагаю, все знают. Вот еще один из примеров вклада Ракшина:
"Алтайский предприниматель Александр Ракшин открыл в родном селе спортивную площадку

Основатель компании "Мария-Ра" построил спортивный объект рядом с родной школой №5 в селе Алтайское, которую окончил 50 лет назад. На деньги мецената построили футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейную коробку с освещением и установили уличные тренажеры. Также отремонтировали школьный спортивный зал. По оценкам, в новые объекты вложено не менее 10 млн рублей. К слову, до этого в селе никогда не было полноценной хоккейной коробки.

Торжественное открытие площадки прошло 2 сентября. Ракшин приехал на школьную линейку и подарил детям футбольные и баскетбольные мячи, а также 100 хоккейных клюшек. Кроме этого, на новом поле провели школьный футбольный турнир. Команды-победители из сел Новокаменка, Старая Белокуриха, Россоши получили сертификаты номиналом 70, 50 и 25 тысяч рублей на приобретение спортивной формы и инвентаря. А самый главный приз (100 тысяч рублей) выиграли ученики местной школы №5.

На открытии спортивного комплекса Александр Ракшин сообщил, что в планах компании построить такие спортобъекты практически во всех крупных населенных пунктах. Подобные площадки от компании уже работают в Новоалтайске и Новокузнецке. (ОК, группа Barnaul22, 10 сентября 2019 г.)

4.08.2020 11:10
гость

Зарплаты продавцам поднимите не позорьтесь, а то только с ЦО комиссии приезжают , так мат перемат стоит в магазинах! ЗП на официальной минималке - позор для компании такого уровня вгоняющей регион в нищету! Хотите поддержку - вкладывайте в регион и людей!

4.08.2020 11:11
- гость -

4.08.2020 11:09
- гость -

Еще примеры приводить или сами погуглите?

Встречный вопрос: а что сделали Вы для города и края?

4.08.2020 11:13
Как то так

4.08.2020 10:56
- гость -
Почему-то никто из состоятельных людей родом из Алтайского края не вкладывает в развитие этого самого края. Не чувствуют социальной ответственности, не хотят развивать край.

Социальная ответственность должна приносить прибыль. Край дотационный, перспектив нет, край вымирающий, кто с головой и руками бегут, перспективы для молодёжи низкие. Кто в это будет вкладывать?

4.08.2020 11:14
Гость

Тропа здоровья-тропа здоровья. Офигительный вклад. Сарказм. Да без вашей этой тропы здоровья горожане оздоравливались - там куча спортивных баз находилась и у каждой была лыжня, пока такие вот "ракшины" не скупили и не разрушили и не повтыкали коттеджей. А летом гулять по сосновому лесу можно вполне и без тропы здоровья.

4.08.2020 11:17
- гость -

4.08.2020 11:14
Гость

А что сделали Вы?)))

4.08.2020 11:23
- гость -

Товарищ Ракшин, у вас в магазинах красная икра по 289 рублей, расфасованная судя по штампу на банке в апреле 2020 г, тухлая, с пузырями и вонючая.
Купили проездом в Манжероке. Мы выбросили ее после покупки, не стали бодаться.
Проверьте ее, пока народ массово не траванулся.

4.08.2020 11:32
- гость -

4.08.2020 11:10
гость

Люто плюсую. Низкая з.п. сотрудников один из гвоздей в крышку гроба развития края. Нищие люди - это низкая покупательная способность населения - низкие перспективы развития

4.08.2020 11:37
Правда

Цены в наших торговых сетях уже в 2 - 3 раза выше, чем на "выгнивающем западе", при несравнимо худшем качестве.
Торговые накрутки составляют 300 - 500 процентов! И это называется - спекуляция!
И только этим объясняется вся "гениальность бизнеса" типа "купи, накрути, опять перепродай".
Никакого общественно-полезного прибавочного продукта при этом не производится вообще, вклад в ВВП страны нулевой.
Лишь частные лица стремительно обогащаются за счёт страны, её граждан и бюджета.
Вся вакханалия моментально кончится, как только кончатся рентабельные месторождения.
Чисто колониальная экономика, больше ничего!

4.08.2020 11:39
Гость

Гостю 11-17.
А меня миллиард в кармане?

4.08.2020 11:44
Гость

Торгаш, диктущий политику спроса: Везите мне то-то, да по такой цене, а я вас штрафами буду нахлобучивать.
Пока такие "мру" будут - качественной молочки и мясной в магазинах не увидите, будут кормить народ дерьмом.

4.08.2020 11:48
- гость -

Кризис - покупай! Закон рынка.

4.08.2020 11:57
- гость -

Встречный вопрос: а что сделали Вы для города и края?
____________

Призывы, мол, начни с себя, да что ты сам сделал? Это есть весьма нечистый прием чиновников от ЕР. И, да, о меценатах в крае. Как сказал когда-то экс-губернатор Карлин, меценатов в Алтайском крае не разглядеть и в бинокль. И в этом с ним трудно не согласиться.

4.08.2020 12:05
- гость -

4.08.2020 11:57
- гость -
Разочарую: я НЕ чиновник и ни в одной партии НЕ состою))))))))

4.08.2020 12:20
Сибиряк. для 11:17

Я полагаю, что если пропорционально доходам, соотнести вклад среднестатистического жителя края посадившего пару деревьев во дворе проживания и доход ракшина, заработанный на жителях края, то простой работяга будет значительно более социально ответственным. Москва и рада бы давать деньги краю на развитие производства, но нувориши, получив миллиарды тут же прут их обратно в Москву.

4.08.2020 12:21
гость

продавцы действительно в марие-ра меняются как перчатки, техничек вообще нет, все грязное, нет желания даже заходить в магазин

4.08.2020 12:22
гость

«Первый» купит Мещаниново подворье и парковку на Ильинке по начальной стоимости – 2,58 млрд руб...
Ракшины в последние годы активно инвестируют в недвижимость в Москве. Они выкупили у структуры «Ростелекома» здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. м между Никитским и Газетным переулками, а у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners – офисно-складской комплекс на 21 000 кв. м на улице 8-го Марта..."

Оставьте тогда в покое многострадальный стадион "Локомотив", не нужно его загаживать своими страшными многоэтажными "чемоданами"! Вам всё мало?

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