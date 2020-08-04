3 августа со второй попытки Крутихинский районный суд так и не сумел приступить к рассмотрению дела по жалобе главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова. Напомним, чиновник пытается оспорить постановление об административном аресте за вождение без прав. Первое заседание суда должно было пройти еще 30 июля, но не состоялось из-за неявки Новикова. По этой же причине сорвался процесс и накануне.

Дело рассматривает судья Ирина Торопицына. Вячеслав Новиков не прибыл в Крутиху в прошлый четверг, так как не был извещен надлежащим образом. Вчера же он не смог явиться на суд по состоянию здоровья. По данным источников amic.ru, Новиков находится на лечении в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. Как долго оно продлится, неизвестно. Примечательно, что на следующей неделе чиновнику исполнится 60 лет.

Так или иначе, судья и на этот раз сдвинула рассмотрение дела по жалобе главы Октябрьского района Барнаула на две недели – на 17 августа.

Напомним, 19 июля в Крутихинском районе Вячеслава Новикова остановили сотрудники ГИБДД. Муниципальный служащий находился за рулем своего кроссовера Volkswagen Touareg, чего делать по закону не мог. Ранее главу Октябрьского района Барнаула лишили водительских прав и оштрафовали, из-за того что он отказался пройти медосвидетельствование.

Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль автомобиля, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Сотрудникам ГИБДД, равно как и суду, эти доводы показались неубедительными. В итоге Новикова признали виновным и назначили в качестве наказания арест на 10 суток.

У чиновника было 10 дней, чтобы обжаловать постановление суда, чем он и воспользовался.

Как долго теперь Вячеслав Новиков будет игнорировать заседания суда по своей же жалобе, вопрос. Не исключено, что после очередного "прогула" дело может быть вовсе прекращено, тогда от наказания главе района будет уйти уже невозможно.