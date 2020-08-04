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Глава района Вячеслав Новиков "прогулял" второе заседание суда по собственной жалобе

, ИА "Амител"
Барнаульский чиновник пытается обжаловать 10 суток административного ареста

3 августа со второй попытки Крутихинский районный суд так и не сумел приступить к рассмотрению дела по жалобе главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова. Напомним, чиновник пытается оспорить постановление об административном аресте за вождение без прав. Первое заседание суда должно было пройти еще 30 июля, но не состоялось из-за неявки Новикова. По этой же причине сорвался процесс и накануне.

Дело рассматривает судья Ирина Торопицына. Вячеслав Новиков не прибыл в Крутиху в прошлый четверг, так как не был извещен надлежащим образом. Вчера же он не смог явиться на суд по состоянию здоровья. По данным источников amic.ru, Новиков находится на лечении в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. Как долго оно продлится, неизвестно. Примечательно, что на следующей неделе чиновнику исполнится 60 лет.

Так или иначе, судья и на этот раз сдвинула рассмотрение дела по жалобе главы Октябрьского района Барнаула на две недели – на 17 августа.

Напомним, 19 июля в Крутихинском районе Вячеслава Новикова остановили сотрудники ГИБДД. Муниципальный служащий находился за рулем своего кроссовера Volkswagen Touareg, чего делать по закону не мог. Ранее главу Октябрьского района Барнаула лишили водительских прав и оштрафовали, из-за того что он отказался пройти медосвидетельствование.

Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль автомобиля, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Сотрудникам ГИБДД, равно как и суду, эти доводы показались неубедительными. В итоге Новикова признали виновным и назначили в качестве наказания арест на 10 суток.

У чиновника было 10 дней, чтобы обжаловать постановление суда, чем он и воспользовался.

Как долго теперь Вячеслав Новиков будет игнорировать заседания суда по своей же жалобе, вопрос. Не исключено, что после очередного "прогула" дело может быть вовсе прекращено, тогда от наказания главе района будет уйти уже невозможно.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

4.08.2020 11:40
- гость -

Если даже такое чмо , королём себя считает , что про реальнах положенцев говорит

4.08.2020 11:50
- гость -

Беспредел...

4.08.2020 11:55
- гость -

Ротация: МВД-госслужба-тюрьма?

4.08.2020 12:03
- гость -

Имея власть, ты имеешь все и всех...

4.08.2020 12:15
- гость -

БОТАЛО

4.08.2020 12:17
- гость -

За рубежом, в отличии от Рашки, есть деловой и политический этикет. Там чиновник, после такого, сам подал бы в отставку, а у нас будет сидеть, пока вперед ногами не вынесут.

4.08.2020 12:22
- гость -

надо было сразу с места задержания его в спецприемник определять
чета никому не дают время обжаловать
так все и бегали бы как новиков

4.08.2020 12:22
- гость -

любого другого гражданина еще на первое заседание привезли в браслетах
а тут барин же

4.08.2020 12:23
- гость -

Обычный человек уже бы сидел, его бы сразу отвезли и судья бы без читания дела назначила наказание, его бы сразу отбывать наказание))))))))

4.08.2020 12:24
- гость -

Загнуть раком, снять штаны и высечь сраку прилюдно

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