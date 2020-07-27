Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, которому на прошлой неделе назначили 10 суток административного ареста за вождение без прав, пока не приступил к отбытию наказания. Между тем ряд общественников предполагают, что бывший генерал может избежать ответственности.

19 июля в Крутихинском районе чиновника остановили сотрудники ГИБДД. Новиков находился за рулем своего кроссовера Volkswagen Touareg. Ранее главу района лишили водительских прав и оштрафовали, из-за того что он отказался пройти медосвидетельствование.

Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль автомобиля, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Сотрудникам ГИБДД, равно как и суду, эти доводы показались неубедительными. В итоге 22 июля мировой судья судебного участка Крутихинского района Анна Самоцкая признала Новикова виновным по ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС"). Наказание – арест сроком на 10 суток.

Вердикт не вступил в силу немедленно, у Новикова оказалось 10 дней, чтобы обжаловать постановление суда. Как рассказал юрист Игорь Сарычев, представляющий интересы главы района, чиновник этим правом воспользовался. От дальнейших комментариев собеседник amic.ru отказался.

Между тем лидер алтайского реготделения "Яблока", а в недавнем прошлом председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) края Александр Гончаренко, считает, что Новиков может уйти от наказания. На днях у себя в Facebook общественник разместил запись, где выразил сомнение в том, что глава района окажется в спецприемнике.

"По имеющейся информации, бывшие коллеги пошли навстречу генералу и вместо ИВС Камня он свои 10 суток отбывает дома, лежа на диване. У нас в стране все равны, но есть равнее", – эмоционально отметил "яблочник".

Правда, в разговоре с amic.ru Александр Гончаренко уже не был так уверен в своей правоте. По его словам, не обладая юридическим образованием, сложно оценить всю ситуацию. "У Новикова могли быть какие-то проблемы со здоровьем, здесь может быть и отсрочка по медицинским показаниям. Опять же, он в состоянии обжаловать само решение, поэтому утверждать, что Новиков ушел от наказания, я бы не стал", – аккуратно высказался экс-председатель ОНК.

В настоящее время на сайте суда, кстати, нет информации о том, что вердикт опротестован. Впрочем, картотека обновляется не всегда оперативно.

По данным источников amic.ru, в настоящее время Вячеслав Новиков находится в Барнауле. Удастся ли ему обжаловать постановление (дело в таком случае рассмотрит Крутихинский районный суд), выяснится в ближайшие дни. Не исключено, что очередная "дорожная история" может стоить Новикову кресла главы района.