Уроженку Барнаула отправят на психиатрическую экспертизу после расчленения мужа-рэпера

Следственный комитет проведет психиатрическую экспертизу жены убитого рэпера Энди Картрайта – уроженки Барнаула Марины Кохал, которая подозревается в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", – сказал собеседник.
Отмечается, что защита Кохал намерена обжаловать решение об ее аресте.
Напомним, что расчлененное тело Картрайта обнаружили 30 июля в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве была задержана его супруга. Девушка утверждала, что исполнитель умер от передозировки наркотиками, однако экспертиза показала, что наркотических средств в крови убитого не было.
Комментарии
Наш город прославляют всякие Бутины и пр. шелупонь. печально
Рудковская вроде в АГМУ училась. Не только неудачники из Барнаула.
Еще Смертин из Барнаула. Клевченя. Хоккеист какой-то еще молодой. В общем не все так плохо.
Расчленять рэпера Энди Картрайта его жене могла помогать ее мать, сообщает Telegram-канал Baza.
По словам криминалистов, внутренние органы трупа были постираны в стиральной машинке, а части тела засолены. Также на одном из предплечий следователи нашли следы мужских рук.