Жители Барнаула жалуются на коммунальные службы за разбитые окна своих машин

Фото: "Barnaul 22"
Жители Барнаула жалуются на разбитые окна своих машин вылетевшими из-под триммера камнями. Обращение к коммунальным службам и фотографии пострадавших стекол авто выложены в паблике Barnaul 22.
Один инцидент произошел на пересечении Малахова и Антона Петрова, а второй – на Павловском тракте неподалеку от перекрестка с Фурманова. Как отмечает очевидец, в момент стрижки газонов в машинах никого не было, а потому обошлось без пострадавших.
В комментариях пользователи соцсетей разделились во мнениях. Кто-то поддерживает автомобилистов, а кто-то напоминает, что во время проведения таких работ транспортные средства лучше убирать подальше от зоны "обстрела".
Комментарии
честно говоря эти газоногосильщики задрали
как раньше то жили без них?
травы уже нет, вся выгорела, эти сосранья дребездят(((
Повреждение чужого имущества налицо. Вроде если сумма больше 2500 р - уже уголовная статья идет, юристы, подскажите.
4.08.2020 17:23
Жоржик
А как вы доказывать будете, что это из-под триммера, а не сосед, чьё место вы заняли? Юристы диванные.