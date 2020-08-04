Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на алтайской турбазе

Белокурихинским МСО СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителя" после пожара на туристической базе "Горное солнце", сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По данным следствия, из-за возгорания в жилом здании двое мужчин, которые проживали в номере, получили ожоги. Кроме того, пострадали двое туристов – мужчина и женщина, которые, спасаясь от пожара, спрыгнули из окон третьего этажа и получили травмы.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины пожара.
Напомним, что пожар на базе отдыха, расположенной на Айском тракте в Алтайском районе произошел в ночь с 30 на 31 июля. 25 человек удалось успешно эвакуировать.
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