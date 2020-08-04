В пригородной части Барнаула горят сразу два частных дома

Фото: "Инцидент Барнаул"
В поселке Гоньба в пригороде Барнаула загорелись два частных дома, сообщает "Инцидент Барнаул".
По сообщениям очевидцев, со стороны одного из строений слышны взрывы. На месте работают пожарные.
Как ранее сообщил amic.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в ночь с 30 на 31 июля на туристической базе "Горное солнце" на Айском тракте в Алтайском районе Алтайского тракта.
По данным следствия, из-за возгорания в жилом здании двое мужчин, которые проживали в номере, получили ожоги. Кроме того, пострадали двое туристов, которые, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окон третьего этажа и получили травмы.
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