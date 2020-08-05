СМИ узнали с кем отдыхает в Греции Филипп Киркоров. Личность его спутника раскрыл телеграм-канал "Только никому", пишет "Рамблер".
Ранее в Сети уже появлялась информация о том, что вместе с певцом на отдыхе находится какой-то неизвестный мужчина, а теперь его личность раскрыта.
Сообщается, что с Киркоровым отдыхает модель, режиссер театра и актер Константин Камынин. Ранее он в своих соцсетях делился фотографией с Тимати, который был замечен с Киркоровым, а после опубликовал снимок из греческого отеля.
Ранее amic.ru писал о том, что Филипп Киркоров вошел в список 20 самых богатых звезд России по версии журнала Forbes.
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эдики - медведики?