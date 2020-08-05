Жертвами взрыва в Бейруте стали 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Количество пострадавших достигло 4 тысяч.
Взрыв произошел 4 августа у морского порта неподалеку от места базирования ВМС Ливана. В столице государства на две недели ввели режим чрезвычайного положения.
Как ранее писал amic.ru, предположительно, взорвался склад, на который свозили конфискованные взрывчатые вещества. Позднее ливанские силовики озвучили предварительную причину детонации: при проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.
Согласно сообщениям местных СМИ, ударная волна прошла в радиусе 250 км от эпицентра.
Комментарии
В Германии в Оппау в 1921 году уже взрывалось 12000 тонн селитры.
Это очень известный случай.
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