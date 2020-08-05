Усадьбу на полуострове посреди озера продают в Алтайском крае

Фото: avito.ru
В Алтайском крае продают усадьбу, расположенную на полуострове посреди водоема, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Она расположена в 50 километрах от Бийска – в Зональном районе, с видом на озеро Иткуль. Владелец имущества готов расстаться с усадьбой за 7,3 млн рублей.
"В его распоряжении оказались и весь полуостров, и собственная роща, и водоем, которым усадьба окружена с трех сторон, – уточняет издание. – Озеро подходит для рыбалки и отдыха, в том числе подводной охоты, так как вода здесь чистая и летом прогревается до 27 градусов".
Собственник утверждает, что в радиусе шести километров никаких других жилых построек нет.
"79 соток в собственности, остальное в долгосрочной аренде на 49 лет, – пояснил он. – В стоимость также входит трактор Т-40, который позволит прочистить дорогу и добраться до участка в зимнее время".
По его словам, усадьба запитана от собственной ЛЭП. Имеются электрическая подстанция и своя скважина.
На участке располагаются дом площадью 100 кв. метров, баня, кирпичный гараж на две машины, дровяник и каркасный бассейн с фильтрацией.
Кроме того, есть отдельный дом для обслуживающего персонала. Он рассчитан на двоих сотрудников, в том числе на одного с постоянным проживанием. Для них есть отдельная баня и хозпостройки.
Комментарии
Дороговато за такую халупу. В сезон на этом полуострове стада пьяных отдыхающих, с музыкой, воплями, плясками и т.п.
Это для тебя дороговато. И халупа тут не причем. Комментаторы...
Зачётное местечко, снести всё нафиг и построить нормальное....
Бред, красная цена 1,5 мил., там оводы с ног сбивают летом, а зимой туда только на тракторе, очень на любителя.....