Алтайский край вошел в топ-5 регионов Сибири по вылечившимся от COVID-19

Хакасия и Красноярский край стали лидерами в Сибири по доле выздоровевших после заражения COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Доля таких пациентов составила 88% и 87% соответственно.
Немного отстали Новосибирская область (83%) и Алтайский край (79%). В пятерку по этому показателю вошла и Республика Алтай (75%).
"По итогам недели общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло порог в 7 000, – уточнили в оперштабе. – На 4 августа в регионе здоровы 7 489 (79%) из 9 528 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
При этом скорость выздоровления больных в целом по Сибирскому федеральному округу за это же время составила 75%, что на два процентных пункта меньше, чем средний показатель по стране.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 94 новых случая заражения коронавирусом.
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