Еще 94 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

94 случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Общее число больных с начала эпидемии в крае выросло до 9622 человек.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 59, Новоалтайск – 5, Бийск и Рубцовск – по 4, Славгород, Кулундинский и Павловский районы – по 3, Новичихинский, Первомайский и Тюменцевский районы – по 2, Шипуновский, Алтайский, Баевский, Бийский, Косихинский, Локтевский и Рубцовский районы – по одному заболевшему.
За сутки скончались четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 231. От коронавирусной инфекции умерли 92 человека, иные причины смерти – у 136 человек. Три случая находятся на экспертизе.
Как уже сообщал amic.ru, осенью в России может произойти вспышка заболеваемости COVID-19 из-за возвращения туристов с курортов. Такого мнения придерживается завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. По ее словам, рост не будет серьезным.
Комментарии
Как аккуратно тестируют после 65 лет
Алтайский край на сегодня уже занимает 16 место в России по заболевшим коронавирусом.
12:21
И что?
Мы все дружно наблюдаем как нам врут. Но при этом ничего сделать не можем. У меня дядька в больнице лежит первый тест положительный.Лежит неделю. Второй как думаете какой? А, они его там потеряли! (в больнице) А зачем вообще их делать? Благо это не сильно летально если здоров. Так, вот вернемся к нашим баранам. Что народ Алтайского края может решить? Может убрать министра? А вот фигу вам! Вы хоть тыщу петиций пишите, даже министра не в состоянии убрать, не говоря о высших чинах. Народ края ничтожен, и ничего сделать не может.
гостю 12:56
просто ковидобесы угомониться никак не могут. Надо чтоб все плохо было, ПАНДЕМИЯ же все- таки)))
5.08.2020 12:33
- гость -
Дядьку лечат? Если да, то и слава богу. Какая разница, какой тест, лишь бы выздоровел. Здоровья вам и вашему дядьке.