"Все равно бы пошли". Союз ветеранов объяснил митинг на День ВДВ в Барнауле

Почему в Барнауле провели торжественные мероприятия в День ВДВ, хотя официально в регионе массовые мероприятия под запретом из-за пандемии коронавируса, объяснил "Политсибру" председатель правления алтайского краевого отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана" Сергей Завалихин.
По его словам, масштабные мероприятия в честь 90-летия ВДВ были запланированы заранее, но из-за сложной обстановки с коронавирусом большую часть торжеств пришлось отменить.
В частности, организаторы отказались от показательных выступлений спецназовцев, от прыжков с парашютом и шествия общей колонной для отдания почестей солдатам Великой Отечественной войны.
Однако полностью запретить празднование знаменательной даты было нельзя, уверен Завалихин.
"Мы должны были почтить память погибших. Ребята к этому дню давно готовились и все равно бы пошли, – пояснил руководитель региональной организации. – В итоге мы договорились провести небольшое по численности и непродолжительное по времени мероприятие, вручить юбилейные медали и возложить цветы к Вечному огню".
Завалихин выразил уверенность, что решение принято верное, так как благодаря этому удалось избежать массового празднования с присутствием тысячи и более людей, как было в предыдущие годы.
Реальное число участников было меньше, чем пишут в некоторых СМИ, утверждает Завалихин. По его словам, присутствовали только 30 человек, включая губернатора Виктора Томенко и других чиновников. Но на сайте АКЗС акцию окрестили митингом, на что обратили внимание журналисты.
"Остальные пришли самостоятельно, а не на наше мероприятие. Подчеркну, это были самостоятельно организованные группы, – уточнил председатель правления организации. – Нам было отказано в проведении массового мероприятия и предложено в урезанном формате провести награждение. Мы на это согласились".
Вместе с тем, были приняты меры безопасности. В частности, на площади нанесли специальную разметку, чтобы участники соблюдали социальную дистанцию. Масок же не было, так как на улице их носить совсем не обязательно, пояснил Завалихин.
Комментарии
Празднование 75ти летие Победы отменили а ВДВ никак?
И кто интересно там на "социальной дистанции" стоял?
yну дык не вдв-шник же главное приемущество рф )))
"Не виноватая я!!! Он сам пришёл!!!" (с)
Почему все без масок? Сами же свои указульки не выполняют и народу пример показывают.
с математикой и логикой у данного персонажа явно проблемы
Если не можешь победить толпу — возглавь её!
В каких войсках поздравляющий губернатор служил ???
В офшорных
председателя правления алтайского краевого отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана", все равно бы пошли ..... Так можно очень далеко пойти..... не все чтят законы, уголовный кодекс, административный и все пойдут? Это была ваша прямая обязанность недопустить проведение мероприятия в том формате и виде, в котором оно было проведено. Привлечь бы вас для начала к административной ответственности
5.08.2020 14:20
Железная логика
Тогда по логике:если народ не соблюдает масочный режим-его следует отменить.Что томенко и соподельники фактически исполнили.
это всеголишь какой то день победы 2й мировой можено отменить. подумаешь фигня. а тут же день ВДВ.... в морду дать могут, да?
Руководство настолько обосралось от страха, даже маски не решилось одеть. Рыжий стоит лыбится, фоткался совсми, полнейшее нарушение дистанции и масочного режима, которрый ОН же и объявил.
Не было уважения к ПОСТАВЛЕННОМУ москвой кадру, а теперь и вовсе плевать хочется после таких поступков.