Власти объяснили митинг в честь Дня ВДВ в Алтайском крае

В правительстве Алтайского края дали ответ на вопрос, каким образом допустили митинг в честь ВДВ и участие в нем губернатора Виктора Томенко.
Именно митингом назвали мероприятие, в частности, на сайте АКЗС. В мероприятии приняли участие сразу несколько высокопоставленных чиновников, включая главу региона, спикера краевого Законодательного собрания Александра Романенко и мэра Барнаула Вячеслава Франка.
Губернатор не только поздравил десятки, а то и сотни собравшихся, но и вручил отдельным воинам-десантникам награды Алтайского края и юбилейные медали "90 лет воздушно-десантным войскам".
"Банкфаксу" в правительстве ответили на вопрос, как при запрете массовых мероприятий проведение митинга в честь Дня ВДВ стало возможным.
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев опроверг предположения некоторых о том, что запрет на массовые мероприятия в Алтайском крае отменили. За разъяснениями он перенаправил журналистов к начальнику департамента внутренней политики Юрию Проскурину.
Чиновник заявил, что проведение мероприятия стало возможным в связи с "соблюдением всех требования эпидемиологического законодательства".
"Он также не смог пояснить, почему, к примеру, концерт Ольги Бузовой на пляже в Яровом даже после обещаний организаторов соблюсти все нормы был отменен, а десантникам позволили провести шествие и широкие гулянья", — пишет издание.
На уточняющий вопрос, какие требования следует соблюдать, чтобы разрешили провести аналогичное митингу в День ВДВ мероприятие, Проскурин ответить затруднился.
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