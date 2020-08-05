Более 100 человек погибли после взрыва в столице Ливана Бейруте. Об этом сообщил в среду, 5 августа, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на ливанское общество Красного Креста.
Также стало известно, что число пострадавших в результате инцидента превысило 4 тысячи человек.
Мощный взрыв в морском порту Бейрута прогремел накануне, 4 августа. По предварительным данным, причиной детонации стала хранившаяся на складе конфискованная аммиачная селитра общей массой 2,7 тысячи тонн. Отмечалось, что от ударной волны пострадала половина зданий города, а многие люди числятся без вести пропавшими.
В столице государства на две недели ввели режим чрезвычайного положения, а в самом Ливане объявили траур.
Комментарии
Аммиачная селитра так не может взрываться
.глава разведки и контрразведки Ливана Аббас Ибрагим заявил, что в порту прогремело несколько взрывов "неизвестной природы". От дальнейших комментариев Ибрагим отказался
Оказывается может взрываться, но для этого надо очень постараться, например
Взрыв на химическом заводе в Оппау