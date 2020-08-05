В ПФР ответили, будут ли в августе выплаты по 10 тысяч на детей

В Пенсионном фонде Алтайского края ответили на вопрос по поводу единовременных выплат населению по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает "Алтайская правда".
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подать документы на это пособие могут те, кто не получил его в июне или июле. То есть максимальная сумма может составить 20 тысяч рублей, если ранее выплаты не производились.
По поводу этой меры поддержки в августе тем, кто уже получил ее дважды, никаких указаний из Москвы не поступало. Следовательно, пока такие выплаты не производят.
По вопросам, связанным с пособиями на детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет, родители могут обратиться на электронный сервис online.pfrf.ru.
Как ранее писал amic.ru, получить единоразовую июньскую выплату могут родители, дети которых родились в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. Если ребенку исполнилось 16 лет 10 мая, выплат на него не будет. Если 3 года исполнилось 1 июля – тоже.
А июльскую выплату могут получить чуть больше семей с детьми. Главное, чтобы ребенок родился с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.
Комментарии
те они тоже нифига не знают