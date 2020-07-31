Семьи с детьми до 16 лет уже дважды получили пособия по 10 тыс. рублей на ребенка. Очень многие родители надеются, что их продлят еще и на август. Кто-то говорит, что выплаты уже продлили, а кто-то – что они будут ближе к сентябрю. Разбираемся, что из этого правда, ждать ли все-таки эту меру поддержки в августе и когда.
В социальных сетях и мессенджерах "гуляют" сообщения о том, что детские пособия точно продлят на август. Эксперты, депутаты и даже чиновники активно комментируют эту тему и даже выдвигают предположения, когда и при каких условиях эти выплаты назначат.
В первый раз решение о назначении выплат в размере 10 тыс. рублей принял президент России Владимир Путин. Тогда предполагалось, что пособие в июле будет единовременным. Но позднее глава государства решил продлить его еще на июль.
И сейчас родители ждут, что Путин продлит выплаты и на август. Ну а пока что инициатива еще не получила одобрения на законодательном уровне.
Действительно, на днях СМИ пестрили заголовками о том, что "Госдума одобрила выплаты на детей в августе". Но это не то, что вы подумали. Речь шла о том, что депутат нижней палаты парламента Михаил Тарасенко назвал идею уместной.
Народный избранник уверен, что такая мера поддержки очень нужна российским семьям. Вопрос о продлении выплат нужно рассмотреть, так как эпидемия коронавируса еще не закончилась, на ряде предприятий по-прежнему действуют ограничения из-за COVID-19. Многие граждане все еще не нашли работу, которую потеряли из-за пандемии, сообщает Primpress.
Парламентарий добавил, что в преддверии нового учебного года такая помощь была бы более чем уместной. А еще Тарасенко выразил надежду, что российские власти найдут возможности и повторно выплатят семьям деньги.
Эксперты полагают, что разумнее проводить выплаты ближе к сентябрю – к началу учебного года.
Убеждена в этом старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Она также уверена, что пособия – это хорошая поддержка всему населению и семьям с детьми в частности.
"Единственное, что стоило бы, вероятно, подкорректировать – это время второй выплаты: разумнее было бы провести ее в августе, чтобы родителям было легче собрать ребенка в школу. Тогда бы эти финансы быстро оказались в реальном секторе экономики", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".
А вот ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников считает, что выплаты семьям с детьми произойдут, если в стране начнется вторая волна заболеваемости коронавирусом.
"В связи с тем, что надвигается учебный год, все ожидали третьего трансфера детских выплат по 10 тыс. рублей. Тем более власти решили, что дети пойдут в школы в обычном режиме, а собрать ребенка на очное обучение – это траты для родителей. Думаю, что эти социальные выплаты – не последние. Пока непонятно, будет ли вторая волна коронавируса с новыми ограничениями. Если будет, то правительству придется возвращаться к мерам поддержки. Их размер будет зависеть от состояния бюджетного планирования. Народ очень обеспокоен, сохраняется неопределенность по поводу бюджета", – рассказал он "Московскому комсомольцу".
Ну… На некоторые выплаты в августе семьи с детьми все-таки рассчитывать могут. Но их получат только те, кто не оформил пособие ранее.
Среди них:
- семьи с детьми до 3 лет;
- семьи с детьми от 3 до 7 лет;
- безработные родители;
- семьи с детьми до 16 лет.
Если вы еще не обращались за этими выплатами, вы еще можете это сделать. Время еще есть. Но не тяните до последнего момента. А инструкцию, как их оформить, почитайте здесь.
Комментарии
у многих зп урезали, многих сократили, кидают эти десятки на драку собакам