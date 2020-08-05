Алтайских коммунистов оштрафуют за несогласованную акцию в поддержку хабаровчан

За фотографию с лозунгом в поддержку хабаровчан полиция составила протоколы на коммунистов из Ключевского района, сообщает пресс-служба алтайского крайкома КПРФ.
Люди сфотографировались с плакатами у здания местной партийной организации и опубликовали снимок в интернете. Полиция оценила это действие как публичное мероприятие, требовавшее согласования с администрацией. Теперь присутствующим на фото грозит штраф в размере 10-20 тысяч рублей.
Как уже писал amic.ru, 1 августа жители Барнаула вышли на акцию в поддержку хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала. Тогда напротив здания краевой администрации собралось несколько десятков человек.
Комментарии
А если бы они написали: - верной дорогой идешь наш ВВП?
ДБЛ
Так и едьте в хабаровск с нашей шеи
У капиталистов законы защищают капиталистов. Преследование инакомыслия по буржуйским законам, это объективная реальность
А как им штраф выписать? Они все в масках, не докажешь, что это именно этот человек был, если он сам не сознается
Лодку нельзя раскачивать. Другим наука будет
с нашей шеи
На вашей шее сидят буржуи, но они туда не поедут
Тогда и администрации губернатора штраф не мешало бы за день ВДВ.
ненавижу государство- Рашу
Тогда и администрации губернатора
Вы на кого бочку катите, хотите чтобы к вам выехали соответствующие органы?