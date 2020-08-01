Жители Барнаула вышли на акцию в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Несколько десятков человек собрались напротив здания краевой администрации в Барнауле. Граждане вышли поддержать арестованного главу Хабаровского края Сергея Фургала.
Как сообщил корреспондент Amic.ru, активисты выступают с лозунгами "Я/Мы Хабаровск", "Путина в отставку!", "ВВП — чума России", "Свободу Удальцову, хабаровчанам, всей России". Проезжающие мимо автомобилисты сигналят участникам акции.
На мероприятии присутствуют двое сотрудников полиции. О задержанных не сообщалось.
Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
20 июля стало известно о том, что президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио руководителя региона назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.
Комментарии
Полностью согласен и поддерживаю
А Федеральные ..аналы молчат. Какой вывод.......?)
До Фургала дела никому нет, а вот против путина, это да, из-за этого и выходят.
А Федеральные ..аналы молчат.
А кто то еще смотрит телевизор? Я по глупости купил в 2014 году огромную дорогую плазму, так и висит в виде украшения стены, лучше бы комп хороший взял или два.
где увидели несколько десятков ЧЕЛОВЕК.
Так - не очень умные существа.
Здесь Барнаул, а не Хабаровск.
Уж лучше бы в Магадане собрались - немного поближе.
если против ввп, так за одно надо и против его ставленника витька
с той дамой, котороая зовет просыпаться -
не хотелось бы проснуться
1.08.2020 14:03
- гость -
Используйте как домашний кинотеатр... последнее время так и делаю
Да уж 3 д-ла это сила
Витек вроде безобиден, лес не ворует, как Карлуша.
Убегает на утек, мое детство на утек.....
И только старенький Витек, закадычный мой дружок, все свистит и свистит со двора....