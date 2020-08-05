В Алтайском крае каток придавил водителя

Дорожно-транспортное происшествие с участием асфальтового катка произошло утром 5 августа в Алтайском районе, пишет "Алтайская правда".
Как отмечается, авария случилась в курортном селе Ая. Водитель транспортного средства приблизился к краю обочины, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате мужчину зажало внутри, его доставали спасатели, а затем на скорой увезли в больницу.
Как уже писал amic.ru, днем 1 августа в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на алтайской трассе погибли три человека. Отмечалось, что инцидент произошел в Зональном районе.
Комментарии
Как??? Тут в первую очередь нужно проверить водителя на алкоголь.
Это печально.
Весь Алтай в церковь надо.Каждый день у нас ЧП.
Это Юго- Восточное ДСУ руковадитель Осипов РЮ , пятый несчастный случай с апреля месяца , а ведомства Деменьтьева АГ и руководитель ДСУ им назначенный
5.08.2020 17:51
acdc
Может лучше батюшку с кадилом в вертолёт и круглосуточный облёт края. В течение 40 дней-меньше не поможет.
17:55
а ведомства Деменьтьева АГ
Это вообще интересная личность. Нужно просто почитать о его приключениях в славном граде Воронеже.
Читать не умеют кому надо это делать
- Ало, скорая! Приезжайте у нас человека каток переехал!
- Едем, диктуйте адрес.
- Улица Ленина 74, 76, 78, 80 !