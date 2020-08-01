Соцсети: трое человек погибли в жестком ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в Зональном районе днем 1 августа, сообщают очевидцы в соцсетях.
На кадрах с места аварии видно, как грузовое авто расплющило переднюю часть легковушки в результате лобового столкновения.
По данным свидетелей, скончались три человека. На месте работают сотрудники МЧС, ДПС и скорой помощи. О причинах и других деталях происшествия не сообщается.
Как ранее писал amic.ru, 30 июля в восьми километрах от села Косиха по дороге в Барнаул сгорел пассажирский автобус. Пострадавших в происшествии нет, а вот пассажирская "Газель Next Citiline" выгорела полностью и восстановлению не подлежит.
Комментарии
пруль высунулся позырить свободна ли встречка - оказалась занята, чё....
Сплошная полоса. Обгон запрещен. Значит уснул за рулём или инфаркт, инсульт.
Сплошная полоса остановит любителей торопиться??? Постоянно вижу на трассе таких "обгоняльщиков".
Дураков только смерть останавливает. От Барнаула до Горного очень много выскочек на встречу. Особенно из колонны. Замля пухом погибшим.