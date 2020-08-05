Ущерб от последствий мощного взрыва в Бейруте оценили в 3-5 млрд долларов

Губернатор Бейрута, столицы Ливана, Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту, прогремевшего 4 августа, в 3-5 млрд долларов, передает новостной портал LBCI Nеws.
Также Аббуд сообщил о гибели десяти пожарных, направленных на место происшествия. Кроме того, сотни горожан из-за взрыва остались без жилья.
По последним данным, после инцидента в Бейруте скончались более 100 человек, а пострадали свыше четырех тысяч.
Напомним, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Предварительно, причиной детонации стала хранившаяся на складе конфискованная аммиачная селитра общей массой 2,7 тысячи тонн. Отмечалось, что от ударной волны пострадала половина зданий города, а многие люди числятся без вести пропавшими.
В столице государства на две недели ввели режим чрезвычайного положения, а в самом Ливане объявили траур.
Комментарии
На чувака из Хабаровска повесят
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Господи Боже наш,исцели болезни, уврачуй страсти душ и телес рабов Твоих при взрыве во граде Бейруте пострадавших. Владыка жизни и смерти! Услыши моление наше и помяни во Царствии Твоем погибших , даруй отшедшим прощение и оставление прегрешений. Яко Ты еси жизнь и воскресение наше, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Помилуй, Господи, души рабов Твоих, отшедших в жизнь вечную без Святаго Крещения. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя.
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