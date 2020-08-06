В Алтайском крае готовятся открыть авиарейсы до Бурлы и Змеиногорска

В Алтайском крае продолжается развитие использования сил малой авиации. Перспективы обсудили на заседании Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" 5 августа, пишет "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
"На первом этапе в Алтайском крае планируется запустить авиарейсы в Белокуриху, Михайловское и Славгород. На втором – расширить авиамаршрутную сеть до Бурлы, Горняка, Чарышского, Змеиногорска, Солонешного", – говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что с учетом того, что авиарейс из Барнаула в Белокуриху запускается уже на следующей неделе, планы по развитию малой авиации выглядят вполне реальными.
Комментарии
Надень свой парашют - давай полетаем,
Мы полетаем, мы полетаем.
Надень свой парашют - давай полетаем,
Мы полетаем, мы полетаем.
Ценник бы еще адекватный был
А то Барнаул-Новосиб в одну сторону 1200, а Белокуриху задрали 4000+ билет, ау, вы что?
На чём летать то будете сказочники.
6.08.2020 13:48
- гость -
При всем при этом на днях летел Победой из МСК до Новосиба -3900 р без багажа. А тут до Белокурихи 4000 р.
На чём летать то будете сказочники.
Ну это же всё показуха и очковтирательство. Делают вид что что-то восстанавливают. А в реальности сделают рейс-два в неделю и по космическим ценам. Понадобится то всего один маленький самолёт и его на все рейсы хватит.