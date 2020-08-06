Краевой суд "ужесточил" меру пресечения женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске

Алтайский краевой суд отклонил требование прокуратуры о содержании 44-летней Ирины Смирновой в СИЗО. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе суда по итогам заседания, которое состоялось сегодня, 6 августа. Женщина подозревается в совершении смертельного ДТП в Новоалтайске, в результате которого погиб ребенок.
При этом суд запретил подозреваемой выходить на улицу, что, согласно законодательству, считается ужесточением. До этого Смирнова могла совершать двухчасовые прогулки в определенное время.
Как уже сообщал amic.ru, вечером 26 июля на одной из улиц Новоалтайска 44-летняя Смирнова за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и совершила наезд на шестилетнего ребенка, который шел по обочине вместе с девятилетним братом. Машина буквально впечатала ребенка в столб. Мальчик погиб на месте до приезда скорой. Его брат не пострадал. Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Во время ДТП она травм не получила.
Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По данной этой предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. При этом обвинение женщине пока не предъявлено.
Новоалтайский городской суд отправил Смирнову под домашний арест до конца сентября. С этим решением не согласилась прокуратура, которая настаивала на содержании в СИЗО. Решение суда возмутило и родителей погибшего ребенка, которые выразили опасение, что водитель "выйти сухой из воды".
Комментарии
запретили гулять
Вот это жестокость!
При этом обвинение женщине пока не предъявлено.
Даже так. Ну тогда её может отпустить?
У этой твари ещё хватает Совести на улицу выходить.
А почему не пишут из-за чего отклонили??