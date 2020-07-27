В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с ребенком в Белоярске

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП в Белоярске, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды краевой госавтоинспекции, ДТП случилось накануне, 26 июля, в 21:50. 45-летняя водитель Nissan села за руль нетрезвой, не справилась с управлением и съехала на обочину. В это время там шли двое братьев. Шестилетний мальчик погиб на месте до приезда скорой. Старший брат не пострадал.
Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства инцидента.
Как уже писал amic.ru, по словам очевидцев, помимо водителя в салоне находилась еще одна пьяная женщина. Автомобиль сбил ребенка и придавил его к столбу.
Комментарии
как земля этих с...к носить будет???????????
Отмажут...
А что так кардинально дорогая редакция?! Что не так? Почему стерли мои комментарии?
15 лет , по максимуму !
Чем думает человек, садясь пьяным за руль? Мальчишка погиб, брату психологическая травма на всю жизнь.
27.07.2020 10:40
гость
Не стоит пенять на сознательность кого бы то ни было. Человек есть человек и его природу не исправить. Это уже поняли во многих странах и добились снижения смертности на дорогах, а мы как всегда упорствуем в поисках "особого пути".
Страшно жить (((
Автоинспекторам не надо много напрягаться чтобы установить все обстоятельства. Все эти обстоятельства были созданы при прямом участии их "доблестной" организации.
Не стоит пенять на сознательность кого бы то ни было.
Особенно когда человек садясь пьяным за руль знает, что если даже он кого-то убьет, то ему много не дадут.
Всех законодателей в отставку. Законы дрянь. Народ запиваются.
Что у тебя потерли аборигеша?
Сколько лет старшему брату, и почему они в 10 вечера идут по обочине? Это никоим образом не в оправдание пьяни, но мои в этом возрасте в такое время всегда дома были...
Ситуацию со смертностью на дорогах в России исправят только реальные и продолжительные сроки тюремного заключения и конские размеры штрафов или суд Линча, третьего не дано, увы.