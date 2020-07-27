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Новости

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с ребенком в Белоярске

, ИА "Амител"
Женщина-водитель была пьяна

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП в Белоярске, в результате которого погиб шестилетний мальчик.

Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды краевой госавтоинспекции, ДТП случилось накануне, 26 июля, в 21:50. 45-летняя водитель Nissan села за руль нетрезвой, не справилась с управлением и съехала на обочину. В это время там шли двое братьев. Шестилетний мальчик погиб на месте до приезда скорой. Старший брат не пострадал.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как уже писал amic.ru, по словам очевидцев, помимо водителя в салоне находилась еще одна пьяная женщина. Автомобиль сбил ребенка и придавил его к столбу.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.07.2020 09:55
Гость

как земля этих с...к носить будет???????????

27.07.2020 10:05
- гость -

Отмажут...

27.07.2020 10:05
АБОРИГЕН

А что так кардинально дорогая редакция?! Что не так? Почему стерли мои комментарии?

27.07.2020 10:14
гость

15 лет , по максимуму !

27.07.2020 10:40
гость

Чем думает человек, садясь пьяным за руль? Мальчишка погиб, брату психологическая травма на всю жизнь.

27.07.2020 10:43
АБОРИГЕН

27.07.2020 10:40
гость
Не стоит пенять на сознательность кого бы то ни было. Человек есть человек и его природу не исправить. Это уже поняли во многих странах и добились снижения смертности на дорогах, а мы как всегда упорствуем в поисках "особого пути".

27.07.2020 10:44
Оля

Страшно жить (((

27.07.2020 10:55
АБОРИГЕН

Автоинспекторам не надо много напрягаться чтобы установить все обстоятельства. Все эти обстоятельства были созданы при прямом участии их "доблестной" организации.

27.07.2020 11:32
- гость -

Не стоит пенять на сознательность кого бы то ни было.

Особенно когда человек садясь пьяным за руль знает, что если даже он кого-то убьет, то ему много не дадут.

27.07.2020 11:43
- гость -

Всех законодателей в отставку. Законы дрянь. Народ запиваются.

27.07.2020 11:56
- гость -

Что у тебя потерли аборигеша?

27.07.2020 11:57
- гость -

Сколько лет старшему брату, и почему они в 10 вечера идут по обочине? Это никоим образом не в оправдание пьяни, но мои в этом возрасте в такое время всегда дома были...

27.07.2020 12:32
Сермяжная правда

Ситуацию со смертностью на дорогах в России исправят только реальные и продолжительные сроки тюремного заключения и конские размеры штрафов или суд Линча, третьего не дано, увы.

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