Полина Гагарина попала в черный список должников за неуплату коммуналки и налогов. При этом артистка находится в списке Forbes как одна из самых высокооплачиваемых певиц, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, что с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года Гагарина заработала 6,4 млн долларов, обогнав группу "Би-2", Григория Лепса и Тимати. При этом селебрити могли бы заработать больше на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, который ввели из-за коронавируса.
Несмотря на рекордные доходы, девушка задолжала 55 тысяч за коммунальные услуги и 30 тысяч налоговой. Суд постановил передать дело по взысканию задолженности судебным приставам.
Комментарии
Дык у нее ж проблемы - с мужем развелась, бухает с горя, про календарь забыла ...
Скинемся?
Редакция, наапишите пжл номер её карты, можно и телефон тоже