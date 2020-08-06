Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат

Барнаул уступил только Москве и Санкт-Петербургу по уровню зарплат чиновников в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа".
Больше всего получают московские чиновники – в среднем 50 тысяч рублей. Затем идут питерские госслужащие – 41,5 тысячи рублей. В Барнауле работники этой сферы в среднем получают 40 тысяч.
Ниже всего зарплаты у чиновников Воронежа – 24,2 тысячи, Саратова – 23,9 тысячи и Ульяновска – 23,8 тысячи.
Ранее amic.ru писал о том, что жители Барнаула стали чаще интересоваться вакансиями госслужащих. По итогам второго квартала интерес к таким вакансиям в России увеличился на 20%, а за год – на 107%. В Барнауле количество запросов выросло в четыре раза.
Комментарии
Считаю уровень зарплат должен соотвествовать экономическому развитию региона. Алтайский край должен быть на последнем месте по уровню зарплат.
Ну вот! А вы нищий край, нищий край!
6.08.2020 16:35
комрад
Ну конечно же так и должно быть.
Ну теперь понятно почему наш город в грязи и песке, а зимой опять снег убирать некому будет.
ВОТ ТАК ПОВОРОТ!
Уступили госслужащие краевого центра только коллегам из обеих столиц. А кто и за что назначает госслужащим такие высокие зарплаты?
Вот это да! Даже слова иссякли. А не стыдно?