Барнаульцы все чаще хотят стать чиновниками

Россияне стали в два раза больше интересоваться вакансиями госслужащих за прошедший год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование портала "Авито Работа".
По итогам второго квартала интерес к таким вакансиям увеличился на 20%, а за год – на 107%.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего соискателей на данные должности в Барнауле, Самаре и Омске – в этих городах число запросов и контактов по вакансиям выросло более чем в четыре раза", – сказано в сообщении.
При этом в некоторых регионах отмечается падение спроса на вакансии госслужащих. Например, в Москве (-35%) и Иркутске (-71%).
Комментарии
Нет ничего слаще, чем владением двумя печатями: "РАЗРЕШАЮ" "ЗАПРЕЩАЮ"
Каким чиновником. На 15тр нет желающих.
А правда ,что им ещё и премию хорошую платят?Или нет?
6.08.2020 11:53
- гость -
На самом деле есть желающие. Если принять во внимание, сколько платят многие ИП-шки и мелкие ООО-шки, да ещё и в серую, без оформления трудовых договоров и записей в трудовых. 15 тысяч на муниципальной или государственной службе многим за счастье. Ведь там всё оформляется полностью по ТК.
6.08.2020 11:53
- гость -
У госслужащих очень много льгот!
Уверена,что Барнаул оказался в числе лидеров по количеству соискателей на должность госслужащих.
6.08.2020 12:02
- гость -
Список этих "очень много" льгот сообщите населению пожалуйста.
Хотя бы с десяток.
Амик, а видео с главой Франком сегодня будет?
11:53
- гость -
Каким чиновником. На 15тр нет желающих.
Мелочёвка, которая перекладывает бумажки за МРОТ, тоже считает себя чиновниками? Какая прелесть.
6.08.2020 11:53
- гость -
У госслужащих очень много льгот!
6.08.2020 12:02
- гость -
Список этих "очень много" льгот сообщите населению пожалуйста.
Хотя бы с десяток.
Да-да..тоже хотела бы узнать про льготы для госслужащих...Работаю я госслужащим и что-то ничего подобного не наблюдаю...ни льгот на постановку в очередь в детский садик, ни льгот на оплату ЖКХ, ни на санаторно-курортного лечение...Зарплаты не великие уж поверьте
6.08.2020 11:54
- гость -
А правда ,что им ещё и премию хорошую платят?Или нет?
Конечно и надбавки ещё всякие разные: процентов 200 от оклада. Оклад тысяч 5, всё прибавь, вот и 15 тысяч итого в месяц как раз и выйдет
Ни чего удивительного в этом я не вижу. Это как в советские времена номенклатура попал в обойму ты обеспечен и спокоен. О том какая зарплата и возможности никто Вам не скажет ни ког да. С хозяйского стола крошки иногда падают
А по другому и быть не может. При Путине произошло огосударствление экономики. В частном секторе заработать стало намного труднее.
11:57
Guest
Если принять во внимание, сколько платят многие ИП-шки и мелкие ООО-шки, да ещё и в серую, без оформления трудовых договоров и записей в трудовых.
До 65 прожить планируешь? Насмешнил.
Не желают трудится
Амик, а видео с главой Франком сегодня будет?
________________________
В инете этого видео очень много. Здесь низзя...
12:49
- гость -
Как гуглить? По запросу "пьяный франк" выдаёт Френка Синатру.
В инете этого видео очень много. Здесь низзя...
Интригуете, о чем видео???
6.08.2020 12:53
Гость
В инете этого видео очень много. Здесь низзя...
Интригуете, о чем видео???
Не могу найти ,что за видео?
Франк надел маску вместо очков. Говорят был бухой в г0внище, как обычно
А чиновники и госслужащие это одно и тоже? После Октябрьской революции институт чиновничества был ликвидирован, все стали госслужащими. А когда законодательно в современной России ввели чиновников, каким нормативным актом?
13:25
- гость -
А когда законодательно в современной России ввели чиновников, каким нормативным актом?
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Тем же самым, как и сити-менеджера, сынок.
А мне вот интересно, какое сейчас соотношение госслужащих к общему населению и к работающему населению и в сравнении с СССР, учитывая что сейчас у нас "цифровая экономика"))) все электронно, компьютеризировано и МФЦировано
а вот и ответ
"www topnews ru/news_id_271429 html"
По данным аналитиков, наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Москве (50 000 рублей), Санкт-Петербурге (41 500) и Барнауле (40 000). Самые низкий зарплат чиновников зафиксирован в Воронеже (24 200 рублей), Саратове (23 900) и Ульяновске (23 800).
и это только окладная часть
6.08.2020 13:58
гость
По данным аналитиков, наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Барнауле (40 000).
Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников.
Алтайский край -молодцы! Хоть здесь впереди!
А народ возмущается,что маленькая зарплата в крае))))
6.08.2020 12:52
- гость - Как гуглить?
Набери "пьяный мэр Барнаула одел маску"