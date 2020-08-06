Четверг, 6 Август, 14:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,28
€ 86,63
29°

866627 +0
Обь
214см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Барнаульцы все чаще хотят стать чиновниками

, ИА "Амител"
Город оказался в числе лидеров по количеству соискателей на должность госслужащих
Фото: vestikarelii.ru

Фото: vestikarelii.ru

Россияне стали в два раза больше интересоваться вакансиями госслужащих за прошедший год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование портала "Авито Работа".

По итогам второго квартала интерес к таким вакансиям увеличился на 20%, а за год – на 107%. 

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего соискателей на данные должности в Барнауле, Самаре и Омске – в этих городах число запросов и контактов по вакансиям выросло более чем в четыре раза", – сказано в сообщении.

При этом в некоторых регионах отмечается падение спроса на вакансии госслужащих. Например, в Москве (-35%) и Иркутске (-71%).

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.08.2020 11:52
Как то так

Нет ничего слаще, чем владением двумя печатями: "РАЗРЕШАЮ" "ЗАПРЕЩАЮ"

6.08.2020 11:53
- гость -

Каким чиновником. На 15тр нет желающих.

6.08.2020 11:54
- гость -

А правда ,что им ещё и премию хорошую платят?Или нет?

6.08.2020 11:57
Guest

6.08.2020 11:53
- гость -

На самом деле есть желающие. Если принять во внимание, сколько платят многие ИП-шки и мелкие ООО-шки, да ещё и в серую, без оформления трудовых договоров и записей в трудовых. 15 тысяч на муниципальной или государственной службе многим за счастье. Ведь там всё оформляется полностью по ТК.

6.08.2020 12:02
- гость -

6.08.2020 11:53
- гость -
У госслужащих очень много льгот!

Уверена,что Барнаул оказался в числе лидеров по количеству соискателей на должность госслужащих.

6.08.2020 12:04
- гость -


6.08.2020 12:02
- гость -


Список этих "очень много" льгот сообщите населению пожалуйста.

Хотя бы с десяток.

6.08.2020 12:11
- гость -

Амик, а видео с главой Франком сегодня будет?

6.08.2020 12:13
- гость -

11:53
- гость -
Каким чиновником. На 15тр нет желающих.

Мелочёвка, которая перекладывает бумажки за МРОТ, тоже считает себя чиновниками? Какая прелесть.

6.08.2020 12:16
А.

6.08.2020 11:53
- гость -
У госслужащих очень много льгот!

6.08.2020 12:02
- гость -


Список этих "очень много" льгот сообщите населению пожалуйста.

Хотя бы с десяток.


Да-да..тоже хотела бы узнать про льготы для госслужащих...Работаю я госслужащим и что-то ничего подобного не наблюдаю...ни льгот на постановку в очередь в детский садик, ни льгот на оплату ЖКХ, ни на санаторно-курортного лечение...Зарплаты не великие уж поверьте

6.08.2020 12:19
- гость -

6.08.2020 11:54
- гость -
А правда ,что им ещё и премию хорошую платят?Или нет?

Конечно и надбавки ещё всякие разные: процентов 200 от оклада. Оклад тысяч 5, всё прибавь, вот и 15 тысяч итого в месяц как раз и выйдет

6.08.2020 12:20
Наташа

Ни чего удивительного в этом я не вижу. Это как в советские времена номенклатура попал в обойму ты обеспечен и спокоен. О том какая зарплата и возможности никто Вам не скажет ни ког да. С хозяйского стола крошки иногда падают

6.08.2020 12:20
АБОРИГЕН

А по другому и быть не может. При Путине произошло огосударствление экономики. В частном секторе заработать стало намного труднее.

6.08.2020 12:23
- гость -

11:57
Guest
Если принять во внимание, сколько платят многие ИП-шки и мелкие ООО-шки, да ещё и в серую, без оформления трудовых договоров и записей в трудовых.

До 65 прожить планируешь? Насмешнил.

6.08.2020 12:33
- гость -

Не желают трудится

6.08.2020 12:49
- гость -

Амик, а видео с главой Франком сегодня будет?
________________________

В инете этого видео очень много. Здесь низзя...

6.08.2020 12:52
- гость -

12:49
- гость -
Как гуглить? По запросу "пьяный франк" выдаёт Френка Синатру.

6.08.2020 12:53
Гость

В инете этого видео очень много. Здесь низзя...

Интригуете, о чем видео???

6.08.2020 13:04
- гость -

6.08.2020 12:53
Гость
В инете этого видео очень много. Здесь низзя...

Интригуете, о чем видео???

Не могу найти ,что за видео?

6.08.2020 13:06
- гость -

Франк надел маску вместо очков. Говорят был бухой в г0внище, как обычно

6.08.2020 13:25
- гость -

А чиновники и госслужащие это одно и тоже? После Октябрьской революции институт чиновничества был ликвидирован, все стали госслужащими. А когда законодательно в современной России ввели чиновников, каким нормативным актом?

6.08.2020 13:31
- гость -

13:25
- гость -
А когда законодательно в современной России ввели чиновников, каким нормативным актом?
---------------
Тем же самым, как и сити-менеджера, сынок.

6.08.2020 13:35
гость

А мне вот интересно, какое сейчас соотношение госслужащих к общему населению и к работающему населению и в сравнении с СССР, учитывая что сейчас у нас "цифровая экономика"))) все электронно, компьютеризировано и МФЦировано

6.08.2020 13:58
гость

а вот и ответ
"www topnews ru/news_id_271429 html"
По данным аналитиков, наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Москве (50 000 рублей), Санкт-Петербурге (41 500) и Барнауле (40 000). Самые низкий зарплат чиновников зафиксирован в Воронеже (24 200 рублей), Саратове (23 900) и Ульяновске (23 800).
и это только окладная часть

6.08.2020 14:07
- гость -

6.08.2020 13:58
гость
По данным аналитиков, наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Барнауле (40 000).

Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников.
Алтайский край -молодцы! Хоть здесь впереди!
А народ возмущается,что маленькая зарплата в крае))))

6.08.2020 14:10
- гость -

6.08.2020 12:52
- гость - Как гуглить?

Набери "пьяный мэр Барнаула одел маску"

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
14:17
Выпускник алтайского колледжа представит край на чемпионате "Молодые профессионалы" 0
14:02
Краевой суд "ужесточил" меру пресечения женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске 4
13:40
Фэнтези-сериал снимут под Новоалтайском 0
13:33
92 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки 6
13:20
В Алтайском крае готовятся открыть авиарейсы до Бурлы и Змеиногорска 5
13:08
Прокуратура помогла инвалиду добиться от алтайского Минздрава бесплатного транспорта 1
12:54
В Алтайском крае установили двухметровый каменный портрет Германа Титова 8
12:39
Мамкин гонщик. В Барнауле подросток угнал машину матери и перевернулся на ней 6
12:28
Бийская красавица-медсестра рассказала, как не падать духом во время пандемии 10
12:15
Энергетики опровергли информацию об "одноногой" опоре ЛЭП в Алтайском крае 11
12:03
Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медпомощь 12
11:41
Барнаульцы все чаще хотят стать чиновниками 25
11:29
Алтайский край вошел в список регионов с наиболее подорожавшими туруслугами 6
11:17
Избавимся от черного дыма. В СГК рассказали о ремонте и экологичной модернизации 5
11:04
"Затягивает петлю на шее". Адвокат раскритиковал защитника Михаила Ефремова 17
10:46
Жительница Алтайского края угнала автомобиль соседа, чтобы съездить в магазин 3
10:29
Дмитрий Гордон сообщил, что Минск собирается отдать задержанных россиян Украине 47
10:15
Глава семейства погиб после столкновения иномарки с лосем в Алтайском крае 28
10:03
Поддержи своих. Ансамбль из АлтГТУ вышел в финал Всероссийского конкурса 2
09:47
Медведев признал, что с митингующими в поддержку Фургала стоит считаться 42
09:35
"Бейсболисты" из Алтайского края до смерти избили мужчину в воспитательных целях 4
09:21
Специалисты назвали негативные последствия удаленной работы 1
09:08
Барнаульское digital-агентство участвует в престижном всероссийском конкурсе 6
08:55
Доставка повседневных товаров может подорожать вдвое 14
08:42
В Республике Алтай выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом 1
08:30
Откуда берется задолженность за свет. Задай вопрос специалистам БГЭС
Задавать вопросы вы можете уже сейчас
08:19
"Полусвободные люди". Репортаж из женской колонии, где сажают огурцы и ездят в отпуск 14
08:02
Дело против бывшего следователя-насильника приостановили на Алтае 15
07:47
Прозрачный топик Алены Водонаевой не скрыл почти ничего 16
07:32
У барнаульского боксера Дмитрия Сухотского подозревают коронавирус 2
07:20
Эксперт рассказал о неожиданной пользе горьких огурцов 2
07:03
Виктор Томенко поднялся в рейтинге влиятельности глав регионов 15
06:48
Знакомые заметили "непоправимые перемены" во внешности Заворотнюк 0
06:33
Как 75 лет назад атомная бомба уничтожила Хиросиму 42
06:17
Алтайская пенсионерка задушила немощную родственницу 1
06:01
Жарко и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 августа 0
23:54
Такой день. Снятие кандидатов в депутаты АКЗС и лучший в России Барнаул 1
23:33
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих россиян 0
23:10
Неопасное насилие. Житель Алтайского края поднял руку на участкового 3
22:57
Роскосмос показал снимки Бейрута с орбиты до и после взрыва 2
22:35
27-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае вместе с автомобилем 1
22:18
Алтайский комбинат школьного питания оказался на грани банкротства 10
21:51
Трое кандидатов в депутаты АКЗС покинули предвыборную гонку 0
21:37
В алтайском минздраве рассказали, как попадают тараканы в ковидный госпиталь 6
21:18
Журналисты показали масштаб разрушений в Бейруте. Видео 0
21:01
Какие ковидные ограничения снимут в Алтайском крае. В Сети появился возможный список 7
20:37
Большинство россиян высказались против обязательного ЕГЭ по иностранному языку 14
20:19
Тело в сетке-рабице нашли в алтайской реке 0
19:46
В Бийске возбудили уголовное дело из-за падения горки на девочку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 129 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.