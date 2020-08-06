В Барнауле застройщика-банкрота подозревают в фиктивной продаже квартир родственникам

В Барнауле застройщика-банкрота подозревают в фиктивной продаже 19 квартир родственникам и знакомым руководства, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Шесть заявлений об оспаривании сделок подал арбитражный управляющий компании "ГраниД", которая год находится в стадии банкротства. По мнению управляющего, уже имея признаки несостоятельности, застройщик заключил договоры долевого участия на сумму почти 25 млн рублей с пятью разными лицами в двух новостройках по улице Советской Армии, 71 и Молодежной, 111.
Четверо из них носят одинаковую фамилию и приходятся родственниками директору "ГраниДа" Николаю Гражданкину, а еще один связан с учредителем компании. При этом сам руководитель компании взял из кассы более 11 млн рублей с ноября 2015 по декабрь 2017 года – якобы для возврата заемных средств. Еще 19,5 млн с октября 2015 по март 2018 получил его родственник на тех же основаниях.
В 2016 году в суде уже имелось дело по требованию одного из кредиторов, которому должник не оплатил выполненные работы. Соответственно, ООО "ГраниД" уже на тот момент имело признаки несостоятельности, нанося такими сделками ущерб кредиторам. Вместе с тем, с даты некоторых сделок до подачи банкротства не прошло более трех лет, а это является еще одним основанием для их отмены
Сейчас заявления рассматриваются судом, и если тот удовлетворит требования арбитражного судьи, в конкурсную массу должника вернется более 55 млн рублей.
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