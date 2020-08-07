Лукашенко гарантировал, что Путин не будет президентом до 2036 года

Президент России Владимир Путин не станет держаться за власть и не будет главой РФ до 2036 года, несмотря на то, что у него есть такая возможность. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко во время интервью, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Нет, это вы выдумали. Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я 100% гарантирую – Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас", – сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявлял, что его оппоненты на президентских выборах могут устроить силовой захват власти в стране. Голосование в Белоруссии пройдет 9 августа.
Комментарии
Путь развития?! Где?!!
Во-первых, не путь развития, а деградация.
Во-вторых, он уже держится посиневшими руками за власть. Иначе не нужно было бы менять конституцию. Лукашенко и сам вцепился руками и зубами за власть.
Надо законодательно запретить всех этих приемников. Таракан тоже думает, что что-то развивает.
Да он с ума сошёл! Какой приемник? Он у нас единственный и незаменимый. "Если не Путин то кто?" "Нет Путина - нет России" "Россия без Путина нежизнеспособна"
Какие притензии к Путину.