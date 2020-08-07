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Лукашенко гарантировал, что Путин не будет президентом до 2036 года

, ИА "Амител"
Белорусский лидер считает, что глава РФ найдет преемника, который продолжит нынешний путь развития страны
Фото: kp.by

Фото: kp.by

Президент России Владимир Путин не станет держаться за власть и не будет главой РФ до 2036 года, несмотря на то, что у него есть такая возможность. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко во время интервью, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Нет, это вы выдумали. Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я 100% гарантирую – Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас", – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что его оппоненты на президентских выборах могут устроить силовой захват власти в стране. Голосование в Белоруссии пройдет 9 августа.

  

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

7.08.2020 09:01
АБОРИГЕН

Путь развития?! Где?!!

7.08.2020 09:23
- гость -

Во-первых, не путь развития, а деградация.
Во-вторых, он уже держится посиневшими руками за власть. Иначе не нужно было бы менять конституцию. Лукашенко и сам вцепился руками и зубами за власть.

7.08.2020 09:50
комрад

Надо законодательно запретить всех этих приемников. Таракан тоже думает, что что-то развивает.

7.08.2020 09:54
- гость -

Да он с ума сошёл! Какой приемник? Он у нас единственный и незаменимый. "Если не Путин то кто?" "Нет Путина - нет России" "Россия без Путина нежизнеспособна"

7.08.2020 10:38
- гость -

Какие притензии к Путину.

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