Три фрагмента ракет-носителей "Протон-М" нашли на Алтае

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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили места обнаружения трех фрагментов ракет-носителей "Протон-М", сообщает пресс-служба ведомства. Отработанные части обнаружили в Каспинском и Верх-Апшуяхтинском сельских поселениях.
"В ходе поездки обнаружены три фрагмента частей ракет-носителей "Протон-М", проведены работы по их эвакуации, – уточнили в Роспотребнадзоре. – С целью проведения исследований на содержание НДМГ и других загрязняющих веществ проведен отбор проб почвы непосредственно под обломками и вблизи них".
В ведомстве регулярно анализируют влияние падения фрагментов ракет-носителей на состояние окружающей среды и здоровье местных жителей. Так, для сравнения у сельчан отобрали 41 пробу крови до запуска и после него.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что падающие в Республике Алтай обломки ракет не превышают установленных норм по влиянию на экологию региона и здоровье населения.
В госкорпорации также отметили, что ежегодно проводятся медицинские, научно-исследовательские работы по изучению влияния ракетно-космической деятельности на здоровье населения, проживающего вблизи падения частей ракет.
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