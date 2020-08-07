"Удачи, браток". В Барнауле фура провалилась под недавно отремонтированный асфальт

Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле грузовой автомобиль провалился под недавно отремонтированный асфальт. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент случился 7 августа у дома № 1 по улице Балтийской. На снимках видно, как фургон с наклейкой на лобовом стекле "Удачи, браток" на половину колеса провалился в дорожное покрытие у края дороги. Вероятно, водитель самостоятельно пытался выбраться из ямы, из-за чего на проезжей части образовалась колея.
Как писал amic.ru, утром 5 августа в Алтайском крае каток придавил водителя. Мужчина слишком близко подъехал к обочине, не справился с управлением и техника перевернулась. Пришлось вызывать спасателей. Пострадавшего доставили в больницу.
Комментарии
Безопасность и качественность отремонтированных дорог! Ну тут сразу видно, виноват водитель, т.к. ехал по дороге, а она предназначалась для показа и отчетности чиновников!
Грунт надо утрамбовать после засыпки ямы. Иначе асфальт на воздухе без опоры.